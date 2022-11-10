Yargı Dizisinden 10 Kasım Jesti...

Televizyon ekranlarının izlenenler tarafından beğenilen projeleri arasına girmeyi başaran yargı dizisinde yeni bölümler heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Kanal D’de izleyenlerle buluşturulan ve ay yapım imzalı olan yargı dizisinde yeni bölümler çok fazla kesin tarafından beğenildi. Yeni bölümü yayınlanmasının hemen ardından yüksek oranda reyting yakalayarak hem de sosyal medyanın gündeminde en üst noktaya yerleşti. Dizinin televizyon ekranına gelmesinin 42 bölümünde ise 10 Kasım Atatürk’ü anma ve saygı duruş sahnesi ise tüm beğenileri toplamaya yetti.

Yargı Dizisinin Rekorları

Kanal D ekranlarında yayımlanan yargı dizisi gösterime girdiği ilk günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. En son bölümünde ise yine rekor kırıldı. Son bölümü AB kategorisinde 8.69 reyting ile %23.08 izlenme oranı ile 20 artı a b C1 alanında 9.24 reyting seviyesi %22.58 ile izlenme payı aldı totalde ise 6.84 reyting ve yüzde 18.39 oranında izlenme payı alarak çift haneli reyting rekorları da kırmış oldu.

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak hashtaglenen ve gündemden düşmeyen dizinin hashtag Yargı etiketi ile ilk sırada yer aldı. Vicdan etiketi ile Yekta karakterini hayat vermiş olan profesyonel oyuncu Uğur Polat ve aynı zamanda müfettiş canlandırması ile izleyenlerin beğenisine sunulan Yurdaer Okur ise dizinin yayınlandığı gece boyunca en üst sıralarda yer almayı başardı. Yargı dizisinin ekrana gelecek olan yeni bölümü ise 10 Kasım saygı duruşu sahnesi izleyenlerle buluşturulduğu andan itibaren beğeni topladı.

Yargıda Neler Oldu

Yargı bölümünde Eren ve Burak’ın vurulma anları çok heyecanlı bir bekleyişi sebebiyet verdi. Hemofili hastası olduğunu bildiği Burak’ın vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirmeye çalışan Ilgaz’ın ardından hemen aynı hastaneye ise Eren’in geldiği görüldü. 2 tarafın da yakınları hastaneye koştu ve endişeli bekleyiş başladı. Haluk ise torununun öldüğünü öğrendi ve Ilgaz’ı katil olmakla suçladı Eren ise Hayati tehlikeye atlattıktan sonra ekip rahat bir nefes aldı ve aynı zamanda birinin vefat etmesine neden olduğu için de Ilgaz kendisini suçladı.