Resmi Gazetede Yayımlandı! Emekliye Kasım Ayında Ek Ödeme Olacak! Kaçırmayın...

Resmi gazetede, yayınlanan ve emekli maaş alan vatandaşlar için destek olarak verilecek olan yeni kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara nakit imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, başka olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit ihtiyacı olmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, resmi gazetede de yayınlanan ve emekli maaş alan kişiler için 50000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilmektedir.

36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinin devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirmektedir.

BAŞVURU

Son dakika kampanyası olarak bu gece yayınlanan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredileri hemen hesaplarına yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Banka hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara destek kredisi olarak verilecek bu krediler de uygun faizlerde kredi almak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 5 dakikada kredi işlemlerine hemen hesaplarına yatırılabilmektedir. Sizlerde emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmeden önce güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için şubelere gitmeden hemen bankaların internet sitelerine girerek destek kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.