Yargı Dizisinde Kötülükler Bitti, Romantik Anlar Başlıyor

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Yargı 16 Nisan akşamında yayınladığı yeni bölümü ile gündemin zirvesinde yer aldı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 61 bölümünü geride bırakan Yargı isimli hukuk temalı dizi seyirci grubunun nefeslerini tutmasına sebep oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ikilisi söz konusu dizi projesinde çok başarılı bir şekilde partnerlik süreci yürütürken yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor. Pazar akşamlarında pek çok seyirci kitlesini ekranlara kilitleyen hukuk temalı dizi Yargı isimli proje hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Hem Pınar Deniz hem de Kaan Urgancıoğlu gibi çok başarılı iki ünlü isim Yargı dizisinin 2. sezonunda kariyer hayatlarının zirvesini yaşamayı başlamıştı. Başarılı senarist Sema Ergenekon ise her yeni haftada seyirci grubunu çeşitli sürprizler yaparak şaşırtıyor. Dizinin yeni bölümünde yine seyircilerin şaşıracağı anlar yer alıyor. Son olarak 16 Nisan 2023 tarihinde 61. yeni bölümü ile izleyici karşına çıkan Yargı dizisi pek çok önemli anları sahneledi. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragmanda Ceylin ve Ilgaz karakterleri romantik anların tadını çıkardı ve seyirci grubu bu sahneleri memnuniyetle izledi.

Dizinin ilk bölümü itibarıyla yaşadıkları kötü olaylar içerisinde bunalan Ceylin ile Ilgaz karakterleri artık bu durumu değiştirmek istedi. Kötülüklerin son bulmasını isteyen çift karşılarına çıkan ilk fırsatı değerlendirdi ve romantik bir an yaşadı. Ilgaz Ceylin'in her şeyi bırakıp gitme isteğine uydu ve çift birlikte doğa içinde romantik anlar yaşadı.

Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakterinin suçsuz olduğu ise dizinin yeni bölümünde anlaşıldığı ve savcı serbest bırakıldı. Daha sonra yarım kalan dosyayı devralan Ilgaz Savcı Ömer’i kullanan kişiyi öğrenmek istedi. Yapılan incelemeler ardından hiç beklemediği bir sonuç ise Ilgaz'ın karşısına çıktı.