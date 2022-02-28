Yargı Dizisinde Engin Öldü Ama Sürprizleri Bitmedi

Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Kanal D dizisi Yargı, Ay Yapım imzalı olarak yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkartmaya devam ediyor. Son olarak Pazar gününde tekrardan etkileyici bir bölüm ile dizi hayranları ile buluşan projede Engin geceye damga vurdu ve sürprizi izleyici kitlesini şaşkınlığa uğrattı. Her ne kadar ölerek diziye veda etse de Engin karakteri daha önce kurgulamış olduğu oyunları ile adından söz ettirdi. Birkaç hafta önce ölerek diziye veda eden Engin karakterinin Ceylin için hazırlamış olduğu sürprizin ortaya çıkması ile yeni bölüm oldukça dikkat çekti ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Sema Ergenekon tarafından yazılan senaryoda Savcı Ilgaz’ın Ceylin'i hüküm giymekten kurtarmak adına verdiği hukuk mücadelesinde dizinin 22. bölümü izleyici karşısına çıktı. Ceylin karakteri son ana kadar tutuklu yargılanacağını düşünüyor, tir tir titriyor ve düşünerek umudunu kaybediyordu. Fakat daha sonra senarist Sema Ergenekon’un eşi Uğur Aslan tarafından hayat verilen Komiser Eren'in duruşma salonuna girmesi ile Ceylin'in bu düşüncesi değişti.

Tüm bu olaylar yaşanırken Neva'nın Engin ile ilişkisi çözüldü ve 3. kurşunun kime ait olduğu bilgisi öğrenildi. Diğer taraftan Yekta karakterinin Merdan ile ilişkisi gibi yeni bir sır perdesi de izleyici kitlesi ile buluştu.

Bir süre önce ölerek diziye veda eden Engin ise Ceylin'in suçsuzluğunun ortaya çıkacağını ve beraat edeceğini tahmin etmesi sebebiyle ona hazırladığı videoyu karşısına çıkarttı. Duruşma sonrasında gecikmeli bir şekilde olsa da Ceylin'e ulaştı ve Engin'in sürprizlerinin bitmediği öğrenildi. Öldüm, tebrik ederim, sen de kurtuldun ama ölsem de sürprizlerim devam ediyor, şeklinde bir konuşma yapan Engin, Ceylin'in yaşayacağı yeni olayların haberini ona verdi. Pazar akşamı saat 20.00’da Yargı dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak ve dizinin sahneleri ilgi çekecek.