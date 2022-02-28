Rus Müzakereciden “Rusya Anlaşma İstiyor” Açıklaması!

Belarus sınırında Ukrayna ile Rusya heyetlerinin görüşmesinin başladığı bilgisine ulaşıldı ve dikkat çekici konu dünya gündeminde yer aldı. IFAX'a dikkat çekici açıklamalarda bulunan Rus müzakereci Rusya Ukrayna görüşmeleri öncesinde en kısa süre içerisinde anlaşmaya varmak istediklerini belirtti.

Müzakere öncesinde Ukrayna'dan yapılan anlaşmaya göre detaylı bilgilere ulaşıldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Ukrayna görüşmelerin asıl amacını belirtirken ateşkesin derhal sağlanması gerektiğini söyledi ve diğer amacında Rus güçlerinin geri çekilmesi olduğunu paylaştı. Belarus sınırında gerçekleşen Ukrayna ile Rusya heyetlerinin görüşmesi ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ukrayna- Belarus sınırında iki ülke bugün görüşmelere başladı ve Rusya'nın Ukrayna yönelik gerçekleştirdiği saldırıların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu görüşme başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Makey, kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Belarus Dışişleri Bakanı katılımcıların kendilerini güvende hissedebileceğini belirtti ve toplantının düzenlenmesi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Bugün gerçekleşen toplantının düzenlenmesi hakkında her türlü öneri ve isteklerin kabul edileceğini ve yerine getirileceğini ifade eden Belarus Dışişleri Bakanı, sonucu beklediklerini de açıkladı. Rus müzakereci ise yapılacak olan herhangi bir anlaşmanın iki tarafın da çıkarına olmalı şeklinde ifadeler kullandı ve en kısa sürede anlaşmaya varmak istediklerini belirtti.

Konu hakkında bir açıklama da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı ve görüşmelerin asıl amacının Rus güçlerinin geri çekilmesi ve ateşkesin derhal sağlanması olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü, yakında Ukrayna tarafı ile görüşmelerini başlayacağını umduğunu belirterek Moskova'nın müzakerelerdeki amacı ile ilgili bir yorumda bulunmadı. Rusya'nın görüşmelerin bir an önce başlaması sebebi ile pişman olduğunu ifade eden Peskov ise dikkatleri üzerinde toplayan açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı da Belarus sınırında Rus heyeti ile ön koşulsuz bir görüşmenin yapılacağını açıkladı. Görüşmenin sonuç vereceğine inanmadığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı yine de şans verilmesi gerektiğini söyledi.