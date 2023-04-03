Yargı Dizisinde Ceylin ile Ilgaz'ın Başı Belada! Dizide Sular Durulmuyor

Dün gece 59. yeni bölümünü izleyici karşına çıkartan Yargı isimli televizyon dizisi projesi dikkatleri üzerinde topladı. Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi projesi yaşanan olaylar ile nefes kesti. İzleyici grubu her anı heyecan dolu olan bölümü izlerken ekran başına kilitlendi. Yargı dizisi gecede tüm kategorilerde en yüksek reytingi aldığı ve günün birincisi olmayı başardı. Peki yargı dizisi 59 bölüm özetini nedir, neler ve hangi olaylar yaşandı?

Savcı Ilgaz yaptığı işbirliği sonucunda kendisine tuzak kurulduğunu anladı ve Pars'ın cenaze töreni sırasında gözaltına alındı. Ceylin ise tüm bu sürecin takipçisi olurken tuzakta her detayın düşünüldüğü öğrenildi. Hesap hareketleri, Ilgaz'ın ıslak imzalı belgesi ve evde bulunan tarihi eser savcının aleyhine işleyen olaylar oldu. Yekta’nın tuzak kuran kişi olduğu düşünüldü ve Eren onun ofisini basmayı seçti. Bu olay ile bir alakası olmadığını ısrarla anlatmaya çalışan Yekta öyle bir kötülük yapmadığını söyledi. Daha sonra Yekta Eren'in isteği üzerine Ilgaz'ın lehine ifade verdi.

Yekta öğrendikleri sonrasında oğlu olan Ömer'in yanına giderek olanların hesabını sordu ve tuzağı Ömer'in kurduğunu öğrendi. Ceylin ise Merdan ile Metin’den yardım istedi ve ikili bu durumu değerlendirdi. Eve Eyüp'ün heçtiğimiz günlerde geldiği hatırlandı ve ikili Eyüp'ü araştırdı. Turgut Ali ise gözaltında olan Ilgaz'ın yanına geldi ve yapılan konuşmada ona inanmadığını söyledi.

Metin ise Eyüp hakkında bilgiyi Tuğçe'den aldı ve düşünmeye başladı. Ilgaz lehine ifade veren Yekta ise arabaya bindiği sırada bıçak ile kendisini bekleyen Ceylin'i gördü ve tehdit dolu cümleler dinledi. Yaşanan olaylar ile kendisinin bir alakası olmadığını ifade eden Yekta bu işin Ömer'in işi olduğunu söyledi. Yekta Ömer'i ele verecek delili bulmak için zaman istedi ve Ömer'den kendisinin de korktuğunu söyledi.