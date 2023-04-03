Emre Kınay’dan Kızılcık Şerbeti Dizisi Hakkında Dikkat Çekici Paylaşım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ramazan ayı dolayısıyla dizilerin uygun formata girmesi için uyarı mesajı gönderdi. Ekranlarda yer alan projelerin seyirci karşısına çıkarken sahnelerinin uygun formata girmesi gerektiğini ifade eden bir mesaj gönderen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Konu ile ilgili olarak başarılı oyuncu Emre Kınay da bir paylaşım gerçekleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından gönderilen uyarı mesajı hakkında dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımına imza atan usta oyuncu Emre Kınay seyirci grubunun düşüncelerini dile getirdi.

Yapımcıların dizilerde yeme içme sahnelerine yer vermemesi uyarısına uymaları ile ilgili bir paylaşım gerçekleştiren usta oyuncu Emre Kınay düşüncelerini sosyal medya paylaşımı ile iletti. Dizilerin oyuncu kadrosu dahil olmak üzere bu duruma hiç kimsenin sesini çıkartmaması konusunda dikkat çeken ünlü oyuncu, bu duruma sesini çıkartan yapımcı da yok oyuncu da yok şeklinde ifadeler kullandı. Paylaşımı ile demokrasi ve laiklik atıfları yapan Emre Kınay kimsenin yaşam biçimine karışılmadığı sözlerini atıfta bulundu. Yapımcı arkadaşların seslerinin çıkmadığını belirten ünlü oyuncu yapımcılara korkup korkmadığını sordu. Siyasetçilere de aynı soruyu yönelten usta isim tepkisini bu şekilde dile getirdi.

Yapmış olduğu bu paylaşımın arkasına da fon olarak Kızılcık Şerbeti dizisini kullanan ünlü oyuncu bu konuyu da hatırlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesine 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti. RTÜK Kızılcık şerbetine Dokunma etiketi yine gündemde yer aldı.

Ünlü oyuncunun yapmış olduğu bu paylaşım sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir yanıt verdi ve Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı gönderme durumunun söz konusu olmadığını ifade etti. Usta oyuncu Emre Kınay'ın iddialarına yanıt veren RTÜK merak edilenleri yanıtladı.