Yargı Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Yargı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliği Ali Bilgin tarafından üstleniliyor. Senaryonun ise Sema Ergenekon tarafından yazıldığı bilgisine ulaşılırken Yargı dizisi Ay Yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlamak için hazırlıklarını sürdüren yeni dizi, yayına hazırlanmak için 2 yıl boyunca araştırma yaptı. Dizinin senaristi Sema Ergenekon, 2 sene boyunca adliyelerde araştırmalarda bulundu ve ortaya ilginç bir hikaye çıktı. Senaryosu ile seyirci kitlesini ekrana kitlemeye hazırlanmakta olan Yargı isimli proje, merak konusu oldu.

Projede ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun hayat vereceği Ilgaz karakterinin dürüstlüğü ile nam salmış bir savcı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Pınar Deniz'in canlandıracağı Ceylin karakterinin ise babasının uğramış olduğu haksızlık sonucunda kural tanımaz, isyan eden, doğrular ile inandığı değerler uğruna sınırlarını zorlayan bir avukat olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan projede emniyet ve adliye dünyasının oldukça gerçekçi bir düzleme kurulduğu ifade edildi. Projenin 2 senelik bir geçmişi olduğu öğrenilirken araştırma yapıldığı sırada dünya drama örnekleri, hukuk bürosu gezileri, emniyet ziyaretleri ve ağır ceza duruşmaları titizlikle araştırıldı. Bunun yanı sıra yazılan her senaryoyu bir narkotik şube müdürü, bir asayiş Şube müdürü, bir olay yeri inceleme uzmanı, bir psikolog ve iki avukatın değerlendirdiği bilgisi dikkat çekici bir gelişme olarak magazin gündeminde yer aldı.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu çifti daha önce Netflix için çekilen Aşk 101 dizisinde bir araya gelmiş ve ikilinin arasındaki uyum beğeni ile karşılanmıştı. Bu kez Yargı isimli televizyon dizisi projesinde birlikte rol alacak olan çiftin yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Polat gibi oyuncular da bulunuyor.