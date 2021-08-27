Halkbank Son Dakika Duyurdu, Başvuru Yapacaklar Belli Oldu, O kişilere Nakit İmkanı Verilecek

Halkbank ihtiyaç kredisini, Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama yöntemlerine uygun olarak, emekli ve çalışanlara veriyor. Halkbank’ın bu dev hizmeti sayesinde emekliler ve çalışanlar artık sıkıntıya girmeden kolayca kredi alabiliyor. Bu bankanın verdiği ihtiyaç kredilerinden faydalanmak ise hiç zor değil. Bunun için yalnızca bazı adımları atmanız gerekiyor.

Bunun için öncelikli şart elbette ki Halkbank müşterisi olmak. Eğer bir çalışansanız, maaşınızı Halkbank’tan almanız gerekiyor. Emekliler içinse emekli maaşını Halkbank’tan alması ya da maaşını buraya taşıyacağını taahhüt etmesi yetiyor. Bu öncelikli şartı sağladıktan sonra bankanın verdiği ihtiyaç kredilerinden faydalanmaya hak kazanabiliyorsunuz.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Peki, bu kredileri almak sizin için uygun mu? Kredilerin size yük olmaması için belli başlı bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için de alacağınız kredi hakkında; faiz oranları, vade tutarları ya da tahsis ücreti gibi noktaları hesaplamanız gerekebiliyor. Bu şekilde bir kredi hesaplamak ise Halkbank ihtiyaç kredisi alan müşteriler için oldukça kolay.

Halkbank’ın internet sitesinden, almak istediğiniz kredi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bütün detayları ayrıntılı bir biçimde anlatılmış olan kredi fırsatları, internet aracılığıyla sizlere sunuluyor. Sitenin içerisindeki canlı yardım hattına da dilediğiniz soruyu sorabiliyor ve krediler hakkında detaylı bilgi öğrenebiliyorsunuz.

Kredi Hesaplama

Kredi hesaplama işlemi pek çok ayrı kalemde inceleniyor. Bunu, Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama işleminde bir kredi hesaplayarak görebiliriz. Maaşını Halkbank’tan alan çalışan ve emekliler için 100 bin TL ve üzerinde kredi imkânı sağlanıyor. Bu kredi aylık yüzde 1,60’den başlayan faiz oranlarıyla sunuluyor. Bu durumda 525 TL tahsis ücreti de hesaplamaya dâhil oluyor.

Halkbank Kredi Hesaplama

Aylık yüzde 1,60’den değil de 1,65’den faizi kabul edenler ise hiç tahsis ücreti ödemiyor. Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları bu şekilde iki farklı yüzdeyle müşterilerine sunuluyor. Yüzde 1,60’lık faiz durumunda taksit tutarınız 3.873,06 olurken, yüzde 1,65’lik faizde taksit tutarınız 3.910,69 şeklinde oluyor. Her iki durumda da kredi vadeniz değişmiyor ve 36 vadeye bölünüyor.

Halkbank Kredi Başvurusu

Maaşını Halkbank’tan alan emekli ve çalışan müşteriler, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru yaparak kolayca kredi alabiliyor. Bunun için şubeye gitmenize bile gerek olmadan, internet üzerinden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube sayesinde evinizin konforunda krediye başvurmanız mümkün. Yine dilerseniz Halkbank şubelerini ziyaret ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Halkbank 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

50 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisine de, Halkbank Hızlı Kredi seçeneğiyle ulaşabilmeniz mümkün. Bunun için Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama işlemine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aylık yüzde 1,63 ya da 1,68’lik faizlerle ve 262,50 TL tahsis ücretiyle bu krediye sahip olabilirsiniz. Burada da aynı şekilde kredi vadesi 36 ay şeklinde hesaplanıyor.