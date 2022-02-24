Yargı Dizisi Mahkemede Ceylin Hakkında Hangi Karar Verilecek?

Her hafta Kanal D ekranlarında nefes kesen bölümleri ile izleyici kitlesi ile buluşan hukuk temalı dizi Yargı, gelişmeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İzleyici kitlesinin yüreklerinin sıkacak yeni bir bölümle gelecek olan Yargı dizisi merak konusu oldu ve yeni bölüm sahneleri de araştırıldı. Projenin yeni bölümünde Avukat Ceylin hakkında kararın açıklandığı belirtilirken heyecanın da tekrardan doruğa çıkacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

Seyirci kitlesi projenin son bölümlerinde konunun uzatılması sebebiyle isyan etmeye başlamış ve bu durum ile ilgili düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Dizinin tekrardan nefesleri keseceği öğrenildi ve projenin 22. yeni bölümü merak konusu oldu. Sonunda, Ceylin'e Engin karakterini öldürdüğü iddiası ile açılan davada kararın açıklanacağı belirtilirken bu kararın ne yönde olacağı da merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında sezonun en iyi işi olarak gösterilen Yargı dizisinde hikayenin çok hızlı başladığı biliniyor ve yeni bölümler yüksek izlenme oranları alıyordu. İzleyici kitlesi de normalde yavaş giden hikayelere alışık olmaları sebebiyle Yargı dizisini çok sevmişti fakat ilerleyen bölümlerde hikayenin uzamaya başlaması sebebiyle isyan edilmiş ve bu durumun değişmesi önerilmişti.

Seyirci kitlesinin isyanının etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor fakat yayınlanan tanıtım ise adeta nefes kesti. Herkes mahkeme salonunda görülürken dizi hayranları yeni bölümde gerçeklerin ortaya çıkmasını umut etti. Sezon başından bugüne kadar Pazar gecesinde ekranlarda yayınlanan Yargı dizisi son haftalarda dizi hayranları tarafından adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ceylin'in fevri hareketlerine oldukça sinirlenen izleyici kitlesi Engin cinayeti davasının ilerlememesine de kızmıştı. Diğer taraftan İnci'nin katilinin Engin olduğunun ortaya çıkması hızlı bir şekilde yaşanmış ve bu durum da Yargı’yı diğer dizilerden farklı bir noktaya taşımıştı. Katilin ortaya çıkması sonrasında heyecanından bir şey götürmeyen proje yeni bölümleri ile merak konusu oldu.