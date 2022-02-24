Uçuşların İptal Olması Sonrasında Ukraynalılar İstanbul'da Kaldı

Ukrayna'nın doğu bölgesini işgal eden Rusya'nın büyük şehirleri de vurması sonrasında Ukrayna'ya yapılacak olan uçuşların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Ukraynalılar ülkelerine dönmek isterken uçuşların iptal olması sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda kaldı ve konu gündemde yer aldı. Yolcuların otellere yerleştirildiği öğrenildi ve konu hakkında çeşitli açıklamalarda gerçekleşti.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında Ukraynalı yolcuların uçuşları iptal oldu ve yolcuların İstanbul Havalimanı'nda kaldığı bilgisine ulaşıldı. Bazı yolcuların bilet iptal işlemlerinin tamamlandığı öğrenilirken daha sonra havayolu şirketleri tarafına otellere yerleştirildikleri de öğrenildi. Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatıldığı öğrenildi ve yaşanacak olay gelişmeler merak konusu oldu.

İstanbul'dan Ukrayna'ya gerçekleşecek olan bütün seferlerin iptal olduğu şeklinde bilgiler paylaşılırken uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'nda kaldıkları da öğrenildi. Bazı yolcuların bilet iptal işlemlerini tamamladıkları ve ardından havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildikleri de öğrenildi. Bunun yanı sıra Ukraynalı yolcuların ülkede bulunan ailelerinin yaşanılan durumdan endişe duydukları da öğrenildi ve yolcular konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konu ile ilgili olarak Ukraynalı bir yolcu Rusya'nın kendi ülkelerine saldırdıklarını söylerken bu sebeple İstanbul'da kaldıklarını ve bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalıştıklarını söyledi. Akrabaları ile konuştuklarını ifade eden yolcular durumun şimdilik normal olduğumu panik yapmadıklarını belirtirken sabah saatlerinde ise durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Savaşın çok kötü olduğunu ifade eden yolcu, Donbas yakınlarında bulunan bir kentte doğduğunu ancak Rus saldırıları sebebiyle Kiev'e taşındıklarını ve savaşın yine başladığını açıkladı. Bir diğer yolcu ise Rusya ve Ukrayna hava sahasının kapalı olduğunu belirtirken bu sebeple İstanbul'da kaldıklarını ve uçuşların iptal edilmesi sebebiyle problem yaşadıklarını açıkladı. Aç olduklarını ve su içmek istediklerini ifade eden yolcu yanlarında çocuklarının bulunduğunu ve tatil için ailecek istanbul'a geldiklerini fakat şimdi ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.