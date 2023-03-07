Yargı Dizisi 56. Bölümde Neler Olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanarak izleyici kitlesi karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi projesinin 55. bölümü çok heyecanlı gelişmeleri ekranlara taşıdı. Adeta nefesler tutularak izlenen hukuk temalı dizi projesinde Ilgaz sonunda kardeşi Defne'yi kurtarmayı başardı. Dondurucuya konulması sonrasında Ilgaz ve beraberindekilerin Defne'yi kurtarıp kurtaramayacağı izleyici grubunun kafasında olan soru işaretlerinden birisiydi. Defne'nin Ilgaz tarafından sağ salim kurtulması sonrasında Metin amir de yoğun bakımdan çıktı ve sağlığına kavuştu.

Seyirci kitlesi ailenin tekrardan bir araya gelmesi ile derin bir nefes aldı fakat yeni bölümde bazı üzücü gelişmeler de yaşandı. Olaylar dizi projesine giderek daha da şaşırtıcı bir hal alıyor ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler tahmin edilemiyor. Usta senarist Sema Ergenekon güçlü kalemi ile her hafta Yargı dizisinin seyirci grubunu şaşırtmayı başarıyor. Bugüne kadar 55 bölümünü geride bırakan dizi projesi heyecan arttıran ve merak uyandıran sahneleri ekranlara taşımıştı.

Nişanlısı Rıdvan'ın öldürülmesi ardından Özge katilin peşine düşerek onu vurdu. Pars savcı odasında olduğu sırada kapı altına atılan bir zarfta katilin fotoğrafı ve adresi yer alıyordu. Özge katilin peşine düştü ve Pars da zarf ile silahı alarak çıktı. Mezarlıkta Özge'nin katili ile yaşadığı tartışma ardından zor durumda kalması seyirciyi korkuttu ve adam arkası dönük gittiği sırada Özge silahını çıkararak onu vurdu.

Yekta'nın oğlu Ömer'in çok farklı planlarının olduğu da öğrenildi ve soğukkanlılıkla ölüm haberini vermesi Yekta ile Laçin'i çok şaşırttı. Salim Balkan çetesini çökertecek olan bilgileri Ceylin’e açıkladı ve Ömer bir süredir Yekta'nın elinde bu bilgilerin olduğunu söyleyerek Ceylin'in güvenini kazanmayı amaçladı. Ömer laf arasında Ceylin'in çok güzel olduğunu da söyledi ve bu durum dizide farklı durumların da ortaya çıkacağını gözler önüne serdi.