20 dakika içinde bankamatik kartı hesabınıza 10.000 TL üzerinde ödeme olacak, TEK banka açıkladı

20 dakika içerisinde nakit kredi kullanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak dilediğiniz zaman bu bankadan kredi ödemesi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verecek ve onaylanan kredileri hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır. başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olmaması durumunda bu Kredi ödemeleri 20 dakika içerisinde hesap açılarak hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinde ödenmektedir.

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası uygun faiz oranları ile birlikte sizlere gerçekleştirilirken nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlem yapabilecekler ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında t.c kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte kredi notu uygun olan vatandaşlara ödeme gerçekleştirmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası sms kredi servisi numarası olan 44 11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık geliri ve doğum tarihinizi yazarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacak onaylanan kredi tutarı mesaj atılan cep telefonuna geldikten sonra en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kullandırılacaktır.Yapı Kredi Bankası aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi ödemesi vermektedir.