Yargı Dizisi 29. Bölüm Gelişmeleri! Pınar Deniz Açıkladı

Her hafta Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşan Yargı isimli televizyon dizisi projesi geçtiğimiz hafta 28. yeni bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturmuştu. Dizinin yeni bölümünde seyirci grubunu oldukça sarsan sahnelerin bulunduğu öğrenilmiş ve yaşanacak olan yeni gelişmeler merak konusu haline gelmişti. Kadroda bulunan oyuncuların ilgi çeken oyunculuk performansları ve başarılı senaristi Sema Ergenekon’un güçlü kalemi dizi hayranlarını ekrana kilitlemişti.

Projenin 29. yeni bölümü ise yarın akşam yani 17 Nisan 2022 tarihinde ekranlarda yer alarak adından söz ettirecek. Projenin 28. yeni bölümü henüz yayınlanmadan söz konusu projede Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizinin yeni bölümü hakkında bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden dizinin yeni bölümü hakkında bilgi paylaşımında bulunan ünlü oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Gerçekleşen bu paylaşım sebebiyle dizi hayranları da Yargı isimli projenin 2 bölüm sonrasında neler olacağını öğrendi.

Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşma imza atan ünlü oyuncu Pınar Deniz 28 bölümün yayınının beklendiği hafta dikkatleri üzerine çekmişti. Ceylin karakterinin babasının katilinin Çınar olduğunu öğrenip öğrenemeyeceği bilinmiyordu ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyordu. O süreçte Ilgaz da delillerin peşine yeni düşmüştü ve gerçekleri merak ediyordu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, Sema Ergenekon’un yazmış olduğu senaryodan bir kesit yayınladı ve dizinin 29. yeni bölümünün oldukça sancılı geçeceğini paylaştı. Bunun yanı sıra dizideki tüm cinayetlerin çözüme kavuşması ile birlikte ne türde olayların yaşanacağı da merak ediliyor. Bir grup izleyici Ceylin ve Ilgaz cephesinde çok acılı günlerin yaşanacağını tahmin ediyor ve dizinin yeni bölümünü merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Diğer taraftan projenin 29. bölümünün 28. bölümden daha da hüzünlü geçeceği yönünde yorumlar gerçekleşiyor.