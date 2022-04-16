Rezidans İşkencesine 36’şar Yıl Hapis Cezası İstemi

Konya'da meydana gelen dehşet verici olayda 25 yaşındaki M.K.’nın yapmış olduğu şikayet üzerine tutuklanan şüpheliler ile ilgili iddianame düzenlendi ve yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. M.K., 41 yaşındaki eski sevgilisi Murat Demirci’nin daveti üzerine rezidansa gitmiş ve nişanlısı olan Sahra Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından işkence görmüştü.

Konu hakkında hazırlanan iddianamede 6 farklı suçtan 3 kişi hakkında 36’şar sene hapis cezası istendiği öğrenildi ve konu gündemin ilk sıralarında yer aldı. 8 Nisan tarihinde Konya'da yaşanan olay Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde yer alan rezidanstaki stüdyo dairede yaşanmıştı. Bu konu hakkında ortaya atılan iddiaya göre M.K. isimli kadın eski sevgilisi olan Murat Demirci'nin daveti sebebi ile WhatsApp üzerinden kendisine gönderilen adrese gitmişti. Daha sonra eski sevgilisinin nişanlısı ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaşan genç kadın işkenceye maruz kalmıştı. Demir ile arkadaşı M.K.’ya Murat Demirci ile ilişkisini sormuş, yüzünde sigara söndürmüş kıyafetlerini kesmiş ve makasla da saçlarını kesmişti.

Gitmiş olduğu evden kurtulan genç kadın daha sonra polise giderek konu hakkında şikayetçi olmuştu. İfadesinde eski sevgilisinin kendisine WhatsApp üzerinden bir adres gönderdiğini ifade eden genç kadın gönderilen adrese gittiğini, bulunduğu daireye girdiği zaman ise kapıyı eski sevgilisini açtığını da açıklamıştı. İçeride iki kadın gördüğü zaman oldukça şaşırdığını ifade eden genç kadın, söz konusu kadınların kendisine eski sevgilisiyle neden görüştüğünü sorduklarını ve kendisine hakaret ve tehditte bulunduklarını ifade etmişti. Ellerinde ve yanağında sigara söndürdüklerini ifade eden genç kadın, ikilinin aniden kesici bir alet ile saçlarını kestiklerini de söylemişti. İki arkadaşın üzerinde bulunan kıyafetleri parçaladıklarını ifade eden genç kadın neye uğradığını şaşırdığını, çok korktuğunu ve daha sonra gitmesi için izin verdiklerini belirtmişti.