Yargı Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşanacak?

Bu hafta 28. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Yargı isimli hukuk temalı proje her Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşuyor. Fakat dizi hayranları projenin 27. bölümün etkisinden kurtulmayı başaramadı ve yaşanacak olan gelişmeleri merak etti. Ceylin babasının ölümünden sonra iyice düşmüştü ve perişan bir hale gelmişti. Ilgaz ise onu toparlamaya çalıştı fakat öğrendiği korkunç gerçekler ile o da tıpkı Ceylin gibi yıkılmaktan kendini alamadı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı isimli televizyon dizisi projesi ekranlara getirilen son bölümü ile izleyici kitlesinin ilgisini çekti ve beğeni topladı. Dizinin yeni bölümü dizi hayranlarını ekran başına kilitledi ve Ilgaz'ın Zafer'in katiline ulaşması ile birlikte nefesler tutuldu.

Ilgaz, Yekta'nın kanıtları ortaya koyması ardından suçun atılmak istendiği emniyet amirinin suçsuz olduğunu anladı ve ipuçlarını takip ederek gerçekleri öğrenmeyi başardı. Zafer ile kardeşi Çınar'ın mezarlığa gittiğini oradaki çiçekçiden öğrendi ve bilgileri de bu şekilde bulmayı başardı. Ilgaz, ikilinin otobüste çekilen görüntülerini görmesi ardından şok olmuş bir durumda Zafer'in öldürüldüğü yere gitti ve gerçeği anladı.

Kardeşi Çınar ile babasının tüm yaptıklarını, söylemlerini ve şüphe uyandıran hareketlerini birer film şeridi gibi hatırlayan Ilgaz gerçekleri anlattığı sırada yıkıldı. Diğer taraftan Ceylin ise umut doluydu. Yeni bir ev tutarak yaşamak kararlarını uygulayan Ceylin acılarını unutmak için bebeklerinin olmasını istiyordu.

Her yeni bölümü ile izleyici kitlesin büyüleyen Yargı isimli televizyon dizisi projesinin kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte Hüseyin Avni Danyal, Cezmi Baskın, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Zeyno Eracar, Şükran Ovalı, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Özlem Çakar Yalçınkaya, Onur Özaydın, Merve Ateş, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş bulunuyor.