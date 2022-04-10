Mahkum Dizisine Başrol Vedası Damga Vurdu

Fox TV ekranlarında perşembe akşamlarında izleyici karşısına çıkan Mahkum dizisi sezona en hızlı giriş yapan dizilerden biri olmuş ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Mahkum isimli proje hikayesi ile gündemden düşmüyor ve İsmail Hacıoğlu'nun sergilediği mükemmel oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Projenin gelecek bölümlerinde yeniliklerin olacağı öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

Diziye veda eden oyuncuların haberlerinin yazılması ile beraber oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler olduğu da öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Seyirci kitlesi geçtiğimiz hafta 16. bölümü yayınlanmayan diziyi özlemiş ve bu durumun sebebini merak etmişti.

İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı dizide her hafta yeni bölümde farklı bir heyecan yaşanıyor. Fakat başrolde yer alan oyunculardan birinin diziye veda edeceği bilgisine ulaşıldı ve bu durum şaşırtan bir gelişme olarak yorumlandı. Bir süre önce Cemre karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Kaya'nın diziden ayrılacağı şeklinde konular konuşuluyordu.

Seray Kaya'nın diziye veda edeceğinin açıklanması sonrasında Mahkum dizisinin izleyici kitlesi başrolde yer alan bir oyuncunun veda edeceğine inanmamıştı ve bu durumu kabullenmek istememişti. Diğer taraftan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın hikayede rolünün giderek daha da arka planda düşmesi ile beraber ayrılık vaktinin yaklaştığı anlaşıldı. Diğer taraftan diziye 2 yeni ismin katılması da yeni olayların olacağını gösteren bir gelişme olarak yorumlandı.

Usta oyuncu Talat Bulut bir süre önce Mahkum dizisinde katılmış ve bu sayede hikayede farklı açılımlar yaşanmıştı. Bunun yanı sıra Elit Andaç Çam isimli başarılı oyuncunun Mahkum dizisine dahil olacağı bilgisine ulaşıldı ve oyuncunun diziye katılımının hangi gelişmeleri doğuracağı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu daha önce Savaşçı, Saygı ve Aşk Kumardır gibi projelerde rol almıştı.