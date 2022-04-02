Yargı Dizisi 27. Bölüm Gelişmeleri

Yarın akşam 27. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Kanal D dizisi Yargı sezona damgasını vurmuş ve seyirci kitlesinin beğenisini toplamıştı. Proje ilk bölümden beri temposunu hiç düşürmedi ve soru işaretleri kısa süre içerisinde yanıtlarına kavuştu. Dizi hayranları projede merak edilen konuların yanıtlarının kısa süre içerisinde ortaya çıkmasından memnuniyet duyuyor ve bu sebeple dizinin sıkıcı bir hal almadığını belirtiyor. Dizinin 27. yeni bölümünde birbirinden ilginç gelişmelerin ekranlara getirileceği bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

İnci cinayeti sonrasında Engin'in ölümü ile ilgili yanıtlar da bulunmuştu ve daha sonra Zafer'in öldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Sıra Zafer’in katilini bulmaya geldi ve seyirci kitlesi pek çok sorunun yanıtını beklemeye başladı. Seyirci kitlesi Çınar'ın Zafer'i istemeden vurduğunu ve Metin'in oğlu Çınar'ı korumak için cesedin çalınması nedeniyle pek çok suça bulaştığını biliyor ve neler yaşanacağını merak ediyor. İzleyici kitlesinin aksine Ilgaz ve Ceylin cephesinde ise pek çok soru yanıtların ortaya çıkması için takip ediliyor.

Cinayeti gizlemek için Metin Amir farklı birine suçu atmıştı ve eski emniyet müdürü Eren'i o gece evde olduğunun kanıtı kamera kayıtlarını bulması için evine göndermişti. Bu gelişmeler ile dizinin son bölümünde heyecanlı anlar meydana gelmişti ve Metin Amir Eren'den önce eve giderek kamera kaydını almaya çalışmıştı. O sırada Eren'in gelmesi ve siyahını ateşlemesi sebebi ile Metin Amir vurulmuş ve olaylar hız kazanmıştı. Metin Amir’i olay yerinde göremeyen Eren hareketlerinden şüphelendi ve kolunda bulunan kan izini görmesi ile kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı.

Metin Amir’den sert yanıt alan Eren'in şüpheleri bitmedi ve Çınar ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Diğer taraftan dizinin yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz bebek sahibi olmak istediklerini söyledi ve konu daha da karmaşık bir hal aldı.