Trabzon'da Otelde Ölmüştü! Midesinden 352 Adet Poşet İçerisinde Uyuşturucu Madde Çıktı

Bir süre önce Trabzon Ortahisar’da bulunan bir otelde ölü olarak bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaşıldı ve üzücü konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Trabzon’a gelmesinden bir gün sonra otel odasında ölü bulunan gence otopsi de yapıldı ve gencin midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespiti gerçekleşti.

27 yaşındaki A.I. isimli genç 31 Mart tarihinde hava yolu ile Trabzon'a gelmiş ve aynı gün Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Mahallesi'nde bir otele yerleşmişti. Konu hakkında edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki gencin yerleştiği otel odasından uzun bir süre boyunca çıkmadığı öğrenildi ve ertesi gün gerçek öğrenildi. Otelin kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulunan 27 yaşındaki genç hakkında şok edici gerçek ise otopsi sonucunda ortaya çıktı ve detaylar gündemde dikkat çekici noktalar arasında gösterildi.

Sağlık ekipleri Trabzon'da bulunan otel görevlilerinin ihbari üzerine otele geldi ve yapılan incelemede Trabzon'da otelde hareketsiz bir şekilde yatan gencin hayatını kaybettiği tespiti gerçekleşti. Otele gelen sağlık ekipleri tarafından gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve şahsın cansız bedeninin otopsi yapılması adına Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı açıklandı .

Otopsi yapıldı ve gencin midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespiti gerçekleşti ve konu hakkında öğrenen detaylar gündemde yer aldı. Şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenirken gencin ölüm nedeni de midesinde bulunan uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucunda zehirlenme olduğu ortaya çıktı. Konu ile ilgili soruşturma devam etti ve şahsın mide ve bağırsakların da ambalaj kağıtlarının eridiği öğrenildi.

Kısa bir süre önce yaşanan üzücü olayda gencin bağırsak ve midesinde erimiş ambalaj kağıtları içerisinde bulunan uyuşturucu maddelerin görülmesi sebebi ile ölüm sebebi de uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucunda zehirlenme olarak açıklandı.