Yargı Defne'yi Kim Kaçırdı, Defne Bulundu Mu, Metin İyileşecek Mi?

Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarının en çok sevilen projelerinden biri olarak yayın hayatına devam ediyor. Ilgaz savcının kardeşi olan Defne'nin kaçırılması ve Metin Amir'in bıçaklanarak yere düşmesi sonrasında dizi çok heyecanlı bir yerde kalmıştı. Projenin yeni bölümünde küçük Defne'nin kim tarafından kaçırıldığının ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Yargı dizisinde ölü gelin davasıyla hiçbir ilgisinin olmaması da gözlerden kaçmayan bir ayrıntı oldu.

Hukuk temalı dizi projesi başarılı senarist Sema Ergenekon'un muhteşem kaleminden yazıya dökülmüştü. Seyirci grubu söz konusu dizi projesini büyük bir keyif içerisinde seyrediyor. 1. sezonu ile de televizyon dünyasına damga vuran başarılı dizi 2. sezonu ile de büyük bir izleyici grubunu peşinden sürüklüyor.

Dizinin yeni bölümünde Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz Savcı karakteri kardeşi Defne'yi bulmak istemiş ve kardeşini kaçıranların taleplerini gerçekleştirmekten kaçınmıştı. İlkeleri ve kardeşi arasında kalan Ilgaz savcının hangi kararı vereceği merak konusu oldu.

Projenin yeni bölümünde büyük bir sınav vermekte olan Ilgaz karakteri dizinin ilgi çeken karakteri oldu. Bunun yanı sıra kendisini kaçıranlar tarafından kaydedilen videoda ailesine bir mesaj veren Defne daha önce Ceylin'in kendisine öğretmiş olduğu işaret dili ile balık yaptı ve bir mesaj vermek istedi. Bununla birlikte Defne'yi kaçıran kişinin bulunması Metin’in hastanede zorluklarla yapmış olduğu açıklamalar sayesinde oldu. Ancak kuaför daha sonra polisten aldığı tabanca ile kendisine vurarak sonsuza dek konuşmayı reddetti. Ilgaz kardeşi Defne'yi bulmak için her yolu deniyor fakat bir türlü istediği sonuca ulaşamaması sonrasında büyük bir yıkım yaşıyor. Suçluyu bırakıp da kardeşini kurtarma kararı ile karşı karşıya kalacak olan Ilgaz yaşadıkları ile zor bir durum geçiriyor.