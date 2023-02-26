İlk Defa Kredi Alacaklar Dikkat: Son TC Kimlik Numarası 0-2-4-6-8 Olanlara Nakit Ödeme Yapılacak!

İlk defa ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere özel bir kampanya başlamıştır. Bu kampanyaya başvuru yaparken TC kimlik numaranız ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bu kampanya tam size göre.

Uygun faiz oranları sayesinde kredi kampanyasına katılım sağlayarak hoş geldin kampanyasından faydalana bilmeniz mümkündür. Hoş geldin kampanyası sayesinde başvuru yapıldığı anda da onay alınabilmesi mümkündür.

36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanabilmek için başvuru yapmanız yeterlidir. Deniz banktan veya ING banktan hoş geldin kredisi alabilmeniz mümkündür. Deniz banktan 55.000 TL tutarlı kredi kampanyası çekebilme imkanınız bulunmaktadır. Mesaj atarak başvuru yapmak isteyen kişiler Kredim yazarak TC kimlik numarasını 3280 nolu numaraya göndererek de başvuru yapabilmeleri mümkündür.

ING bank da ise uygun faiz oranlarıyla beraber kredi kullanmak için banka üzerinden başvuruda buluna bilmeniz mümkündür. Hoş geldin kredisi kapsamında 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Kredi başvurusunu bankanın resmi sitesinden yapabileceğiniz gibi aynı zamanda banka şubelerine giderek de başvuruda buluna bilmeniz mümkündür. İnternet üzerinden başvuru yaparken ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurulur ve buna göre işlem yapılır. ING bank ta hoş geldin kredisinden faydalana bilmeniz için başvuru şartları arasında kredi notunuzun 1600 ve üzeri olması gerekmektedir. 1600 ve üzeri olan kredi notlu kişilerde başvuru yapanlar arasında hemen kredi kullanabilme imkanları da bulunmaktadır.