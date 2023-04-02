7500 TL ve Üzerinde Geliri Olanlara Müjde, 10 Maaş Avans Kredi Verilecek, 3 Banka Birleşti ve Duyurdu!

7500 TL ve üzerinde geliri olan her vatandaş için maaşlarının 10 katına kadar nakit kampanyası başladığı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden verilecek olan bu kredi ihtiyaç kredisi olarak sizlere kendi hesabınıza yatırılmaktadır. 100000 tl kadar limit ile verilecek olan bu kredilerde 7500 tl alan vatandaşları 75000 TL'ye kadar 24 ay vadeli bireysel ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz olarak verilmektedir. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacını olmaları durumunda bu kampanyalara katılarak istedikleri zaman ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvurular nasıl gerçekleştiriliyor?

Maaşınızın 10 katına kadar ödeme almak istiyorsanız, kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz maaş hesabı ile birlikte daha kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlara daha ayrıcalıklı kredi, kampanyalar yapan kamu bankaları maaş müşterisi olan kişilere kendi maaş hesabı üzerinden internet bankacılığı uygulaması üzerinden de banka şubelerine gelmeden bu ödemeleri vermektedir.