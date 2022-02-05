Yargı Ceylin Parmaklıklar Arkasına Geri Döndü!

Ekranlara geldiği ilk bölümü itibarı ile seyirci kitlesini derinden etkileyen Yargı dizisinin yeni bölümünden bir tanıtım videosu daha izleyici kitlesi ile buluştu. Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok izlenen Yargı dizisinin yeni bölümünün 2. tanıtımı dizi hayranları karşısına getirildi. Yekta ile Pars arasında seslerin yükseldiği öğrenilirken ünlü oyuncu Pınar Deniz tarafından hayat verilen Ceylin karakterinin tekrardan parmaklıklar arkasında düşmesi merak uyandırdı.

İzleyici kitlesi ile buluşan Yargı dizisinin yeni bölüm tanıtımında Yekta ile Pars arasında tansiyon yükseldiği öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler dizi hayranları tarafından araştırma konusu oldu. Bunun yanı sıra Ceylin, Ilgaz'ın olay yerine delil yerleştirmek ile suçlandığını öğrendi ve sevgilisi için endişe duymaya başladı. Diğer taraftan Zümrüt’ün bebeğin Osman'dan olduğunu söylemesi bazı karışıklıklar yaşanacağına işaret etti.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Pınar Deniz tarafından canlandırılan Ceylin ile Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz karakteri arasında yaşanan romantik dakikalar ilgi çekti ve Ceylin'in söylediği bir söz dikkat çekici olarak değerlendirildi. Ceylin Ulgaz'a “Umarım sen de babam gibi gitmezsin” derken dizi hayranları da bu söz karşısında derinden etkilendi.

Ali Bilgin tarafından yönetmenliği gerçekleşen dizinin senaryosu ise 2 yıllık bir çalışma sonucunda Sema Ergenekon tarafından yazılmıştı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi ekran oyunları çok yüksek ve oldukça başarılı olan iki ismin başrolde yer aldığı proje etkili bir oyuncu kadrosu ile yayın hayatına devam ediyor. Proje her hafta reyting oranlarında da birincilik alıyor ve senaryoda yaşanan değişiklikler ile dizi hayranlarını her yeni bölümde şaşırtmayı başarıyor.

Dizi senaristinin büyük başarısı sayesinde izleyici kitlesi ise yeni bölümde büyük bir bilmeceye sürükleniyor ve gerçekler merak konusu oluyor.