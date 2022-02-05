Emeklinin Artık Yüzü Gülecek! Emekli Olan Kişilere Son Dakika Nakit Kampanyası Başladı

İşte Emekliye Ödenecek Rakamlar. Zar zor geçinen emekli kesim gözünü ve kulağını gelecek yeni haberlere açtı. Yeni emekli olan ya da yıllardır emekli aylığına bağlı olarak gelir elde eden herkesin dikkatini çekecek bir detay açıklandı.

Emeklinin Yüzü Gülecek

Bin bir zorluklarla emekli olmuş ama istediğini elde edememiş emekçiler, alternatif yollara başvurabilir. Bunun için hazırlıklarına devam eden Türkiye İş Bankası, emeklinin çağrısına kulak veriyor. Hizmetini bu yönde geliştiren İş Bankasının yeni projesi ise, emekliye promosyon...

Bu promosyondan kimler yararlanabilir ve adımları nelerdir soruları ise merak konusu. Öncelikle bu avantajlı seçeneği kullanabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Diğer adımlar ise haberin detaylarında saklı.

Emekliye Promosyon Nedir?

İş Bankası’nın İş Cep uygulamasından kolaylıkla maaş taşıma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için ise öncelikle farklı bankadaki emeklilik hesabını İş Bankası'na taşımak gerekiyor. En doğru segment İş Cep'teki başvurular kısmından emeklilik maaş işlemlerini seçerek oluyor. Sonrasında promosyon başvurusunda bulunarak işlem tamamlanıyor. Emeklinin yüzünü ve cebini güldüren bu sistem şimdiden pek çok talebin oluşmasını sağlıyor. Aylık hesaba yatan maaş üzerinden hesaplanan promosyon tutarı, banka değişimi yapılması halinde kesinti hakkını kullanıyor.

Emeklinin Cebine Girecek Rakam Belli Oldu

Teknolojinin para işlemleriyle ilgili sağladığı kolaylık tek bir tuşla gerçekleşebiliyor. Bankaya gitmeden emekli maaşı promosyonundan faydalanmak için e-devlet üzerinden banka değiştirme işlemleri yapılabiliyor. Sonrasında telefon bankacılığı, internet bankacılığı, İş Cep uygulaması gibi pek çok seçenekten birini kullanarak talimat verilebiliyor.

En Yüksek Promosyon Ne Kadar Oldu?

2020 yılı ile 2023 yılları arasında promosyon talebi için bir aylık maaş üzerinden hesaplama yapılarak toplamda 3 yıl bankada kalma taahhüdüne peşin olarak ödeme yapılır. Bu promosyon ödemesi 1.500TL aylıktan düşük maaşlar için 1750TL, 1500 ile 2500TL aylığı olanlar için 1875TL, 2500TL ve daha üstünde maaş alan emekliler için ise 2000TL promosyon ödemeleri peşin olarak hesaplara aktarılır.

Emekli olmuş ve maaşını taşımış kişilerin promosyon ödemeleri başvuru süresinden sonra 3 iş günü sonrasında yatırılır. Eğer ilk maaş alınacaksa maaş alındıktan sonraki 3 iş günü beklenir. Bu hizmetin yürürlüğe girmesi 4.03.2020 tarihi ile olmuştur.

İş Bankası’ndan Emekliye Promosyon

Emekli maaşlarının kesintisiz bir hizmetle emekliye sunuluyor olması, müşteri memnuniyeti adına sevindirici bir uygulama. Emeklinin yanında olan tavrı ve istikrarlı anlayışı maaş alanların yüzünü güldürüyor. Binlerce emekliyi ilgilendiren bu haberle ardı ardına başvurular yapılıyor.

Verilen promosyon ödemeleri için geri ödeme beklenmiyor ve herhangi bir ek şart aranmıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ile emekli olan herkesin maaşını taşıması ve promosyon talebinde bulunması istenen tek uygulama oluyor. Bankadan direkt olarak da yapılabilen bu başvuru internet üzerinden de tek bir adımla yapılabiliyor.