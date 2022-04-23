Üç Kız Kardeş Yeni Bölümüne Oyuncu Vedası Damga Vuracak

Bu sezona hızlı bir giriş yapan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında yayına hayatına başlamış ve ilgi çekici hikayesiyle dizi hayranları büyülemişti. Ayvalık'ta çekimleri yapılan projenin İclal Aydın'ın aynı isimli olan kitabından uyarlandığı biliniyordu. Projenin ilk ekrana geldiği zamandan bu yana bu kadar hızlı bir yükseliş yaşayacağı kimse tarafından tahmin edilen bir durum değildi. Dizi aynı akşam yayınlanan ATV dizisi olan Destan isimli projeyi kısa bir süre içerisinde geçmiş ve gün birincisi olarak adını üst sıralara yazdırmıştı.

Dizi bu hafta 9. bölümünü ekranlara taşıdı ve önceki haftalarda olduğu gibi yine birincilik koltuğuna oturdu. Projenin en yakın rakibi ise Show TV projesi olan Baba isimli dizi oldu. İki dizi rekabet halinde yeni bölümlerini yayınladı. Kanal D'yi şaşırtan bir yükselişe imza atan Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği yükseliş ile izleyici kitlesinin de beğenisini aldı. İzlenme oranlarında dizi Survivor All Star ile yarıştı ve 9. yeni bölümü ile tüm kişiler kategorisinde 1. Oldu. Diğer taraftan 9. bölümü ile sevenleriyle buluşan proje ABC1 ve AB gruplarında da Survivor sonrasında ikincilik koltuğuna yerleşti.

Yapımcılığı İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu tarafından üstlenilen Üç Kız Kardeş dizisinin yapımı ise Süreç Film tarafından gerçekleşiyor ve dizi ilk bölümünden itibaren oldukça yüksek izlenme oranları elde ediyor. Bugüne kadar sosyal medyada da adından söz ettiren proje yine gündemde yer aldı ve 9. bölümü ile büyük başarılara imza attı.

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Berker Güven’in bulunduğu dizinin yeni bölüm fragmanı ise gelecek hafta yaşanacak olan olaylar hakkında bazı tahminlerin yapılmasını sağladı. Dizinin yayınlanan fragmanında usta oyuncu Reha Özcan'ın diziye veda etme ihtimalinin bulunduğu görülüyor.