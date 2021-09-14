Yardım Parası Verilecek: Son Dakika: VGM Duyurdu, 1125 TL Başvuru Yapanlara Veriliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden beklenen açıklama az önce geldi! Başvuru yapana 1.125 TL nakdi destek ödemesi yapılacak! İşte detaylar… Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden vatandaşları sevindiren açıklama az önce geldi. Müdürlükten yapılan son dakika açıklamasına göre ihtiyaç sahibi tüm ailelere aylık destek ödemesi yapılacak. Başvuru için formu dolduran ve başvuruda bulunan vatandaşlara, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ödeme yapılacak. Gerçekleşecek ödemeler bir defaya mahsus olmayıp her ay gerçekleşecek. Temel ihtiyaçları karşılamada şartları taşıyan her vatandaşa devlet tarafından aylık 1.125 TL tutarında destek sağlanacak.

Ekonomik yönden dar boğazda olan ihtiyaç sahipli aileler için müjdeli haber Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden geldi. Düşük gelirli olan kişilere aylık nakdi destek ödemesi yapılacak. Muhtaçlık aylığı olarak da bilinen ve devlet tarafından her ay verilecek olan ödeme tek seferde olmayıp her ay gerçekleşecek. Herhangi bir yerden gelir kaynağı olmayan ve hayatını ekonomik yönden devam ettiremeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Her ay düzenli olarak yapılacak olan ödemelerden faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuruda muhtaç aylığı başvuru formu, engelliler için sağlık kurulu raporu yeterlidir.

Başvurular Nereye Yapılır?

Muhtaçlık aylığından faydalanmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru formunu doldurarak imzalamaları şarttır. Başvuru yapan kişi engelli ise durumunu gösterir sağlık raporunun temin edilmesi gerekir. Temin edilecek belgeler ile birlikte ikamet edilen ildeki vakıflar bölge müdürlüklerin başvurabilirler.

2021 Yılı Muhtaçlık Aylığı

2021 yılında muhtaçlık aylığı,1.125 TL olarak belirlenmiştir. Şartları tutan kişilerin başvuru yapmaları halinde ödemelerini alabilirler. Ödemeler her ay düzenli olarak başvuru yapan kişinin hesabına yatırılmaktadır. Muhtaçlık aylığı alan kişin vefat etmesi durumunda veya bakım altına alınması durumunda bu ödeneklerden faydalanmaları son bulur. Eğitim hayatına 18 yaşına kadar devam edenler, yüksek öğretime devam etmeleri halinde 25 yaşına kadar ödenekten faydalanabilir. 3 ay boyunca ödeneğin hesaptan çekilmemesi durumunda aylık kesilir. Fakirlik maaşı olarak da bilinen muhtaçlık aylığı bu gibi durumlarda kesintiye uğrar.