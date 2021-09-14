Hükümet Verdiği Sözünü Yerine Getirdi! 83 milyar Destek Ayrıldı! Başvurana Verilecek…

Hükümet vermiş olduğu sözü yerine getiriyor! Kira yardımı, faizsiz kredi ve hibe desteği adı altında destek veriliyor! 83 milyar tutarında destek ayrıldı, başvuran herkese ödeme yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler için detaylar haberimizde…

Hükümet vermiş olduğu sözü nihayet yerine getiriyor. Kira yardımından faizsiz krediye, hibe desteği veriyor. Toplam tutarı 83 milyar olan destek, salgından olumsuz yönde etkilenen her vatandaşa verilmesi düşünülüyor. Yapılacak hibe desteği ile destek tutarı 83 milyarı bulmakta. Özellikle ekonomiyi canlandırmak amacı ile vatandaşlara sunulan hibe desteği esnafa biraz olsun rahat nefes aldıracak.

Esnafa Müjde! Faiz İndirimli Kredi

Pandemi süresi boyunca ekonomik yönden olumsuzluklar yaşayan esnafa hükümetten faiz indirimli kredi desteği. 74 milyar TL ye kadar faizsiz kredi imkânı, esnafa can simidi olacak. 2020 yılının Aralık ayından önce vergi mükellefi olmuş esnafa gelir kaybı desteği sağlandı. Gelir kaybı yaşayan esnaf sayısı 1 milyon 163 binlere kadar yaklaştı.

Esnafa Can Suyu Olan Hibe Desteği

Pandemi döneminde tam kapanmanın yaşandığı dönemde, esnaf zarara uğramış ve ekonomik olarak sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Tam kapanma döneminde esnafı ayakta tutmak için iki koldan hibe desteği ödemesi yapılması kararlaştırıldı. 3.000 TL ile 5.000 TL olarak verilen hibe desteklerinden 1 milyon 75 bin kişi faydalanmıştır. Toplamda verilen hibe desteği toplamı 4 milyar 310 TL dir.

Esnafa Faizsiz Kredi Desteği

Esnafı pandemi sonrası ayakta tutmak için devlet tarafından faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatif tarafından tüm esnafa Halkbank üzerinden faizsiz kredi fırsatı. yüzde 50 oranında faiz indirimin sunulduğu bu krediden tüm esnaf faydalanabilecek. Önceki yıllarda kredilere başvuran esnaf sayısı 1 milyondan fazla olmuştur. Toplam olarak sağlanan faizsiz kredi tutarı ise 67,5 milyar olarak gerçekleşti. 2021 yılında başvuru yabanların sayısı bir milyon yüzatmışbin oldu. Kullanılan kredi tutarı ise 74 milyar TL ye kadar çıkmış oldu.

Ekonomiyi canlandırma, esnafa can suyu verme adına, tüm esnaflara sunulan faizsiz kredi imkânı ile hem ekonomi canlanmış hem de esnaf rahat bir nefes almış oldu.