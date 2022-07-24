Yardım Parası 7200 TL olacak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Duyurdu!

Son dakika haberi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada Cuma gününden sonra destek ödemelerin başladığını açıkladı. Bakan Yanık, verdiği "Haydi e-devlete" mesajı ile birlikte, sosyal yardımların başladığını ve herkesin alabileceği bir yardım olacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım alma şartlarını taşıyan herkesin yardım başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Bu kişilere emekliler de eklendi. Emekli olan ve durumu zor olan kişilerde bu yardımlardan e-devlet üzerinden başvuru yaparak alacaklardır. Sadece emekliler değil, devlet desteği ile verilecek sosyal yardımlaşma parasını esnaf sanatkarlar, özel sektör çalışanları, bağımsız çalışanlar ve ev hanımları da alabilecekler.

Yıllık ödemeler yapılacak

Devlet destekli olarak verilen sosyal yardımlardan faydalanacak olan kişilere, aylık 450 TL ile 600 TL arasında bir ödeme yapılacaktır. Bu da yıllık 5400 TL ile 7200 TL arasında bir işlem yapılmak demektedir. Bakan yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile nasıl başvuru yapacağını da bir bir yayınladı.

Başvurular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı konuşmada, çalışanlar ve emeklilerin, hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3 de 1i kadar olması durumunda, başvurularını yaparak bu yardımlardan faydalanacağını söyledi. Özellikle emekli olanların SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. Ödemelerin bu cuma günü başladığını ve başvurular e-devlet üzerinden yapılacağını söyledi.