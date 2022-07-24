PTT kimliği ile şubelere gelen ailelere para ödemesi yapıyor! Bu destekten herkes faydalanıyor

PTT üzerinden verilen elektrik desteği devam ediyor. Dar gelirli olan ve durumu olmayan vatandaşlar için devlet tarafından elektrik faturası desteği alınmaktadır. PTT üzerinden yapılan işlemler sonucunda belirli bir tutarı devlet ödemektedir. Bunun için işlem yapacak olan kişiler, araştırma yapmaktadırlar. PTT üzerinden verilecek olan elektrik desteği, ailedeki kişi sayısına göre değişmektedir. 5 ve daha fazla kişi aynı evde yaşıyorsa, 216 TL ödeme alınmaktadır.

PTT elektrik desteği ödemesi

PTT üzerinden elektrik desteği ödemesi geliyor. Vatandaşlar için destek ödemeleri önemli. Son gelen zamlardan sonra, destek miktarlarında da artış oldu. Evde yaşayan kişi sayısına göre en az 108 TL, en fazla 216 TL elektrik destek ödemesi alınıyor. 1-2 kişilik ailelerin aylık 75 kw elektrik harcaması durumunda 108 TL destek verilirken, 3 kişilik bir aile 100 kw elektrik harcarken 144 TL destek alabiliyor. 4 kişilik aile size 125 kw elektrik harcamasına kadar 180 TL ödeme alıyor. 5 ve daha üzerinde yaşayan aileler ise 150 kw olarak 216 TL ödeme verilmektedir.

Ödeme için PTT gişelerine gidin!

PTT üzerinden elektrik desteği almak için gerçekten yardıma muhtaç olmanız gerekmektedir. Hane başına düşen gelir asgari ücretin 3'de 1 i olan, işsiz olan, SGK'sı olmayan kişiler bu yardımlardan faydalanmaktadır. 4 kişilik bir ailenin aylık geliri, 7 332 TL altındaysa, elektrik yardımlarından faydalanacaklardır. Bu ödemeleri almak için başvurunuzu yaptıktan sonra, PTT üzerinden kimlikle her ay ödediğiniz faturaya göre geri ödeme alacaksınız. PTT'den aldığınız para ile fatura ödemeyeceksiniz. Siz faturanızı ödedikten sonra, PTT'nin size verdiği desteği elden alacaksınız.