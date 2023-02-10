Yapımcılar Açıkladı! Diziler Bir Süre Ekranda Yayınlanmayacak

Yurdun 11 ili ile birlikte geri kalanını da oldukça sarsıcı bir şekilde etkileyen deprem felaketi, tüm Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Sinema sektörü de pek çok iş kolu gibi bu dönemde durdu ve yapımcılar ortak bildiri ile setleri durdurduklarını ifade etti. Binlerce insan Kahramanmaraş Elbistan Merkezi 7.7 şiddetindeki deprem ardından can vermiş ve pek çoğu göçük altından çıkarılamamıştı. Afeti binlerce insan da yaralı olarak atlatmış ve ünlü oyuncular bu dönemde çeşitli yardım kampanyalarına destek vermişti.

Seyirci gruplarının sevdikleri, her hafta farklı kanallardaki yapımlarda izleyici ile buluşan merak içerisine takip edilen ve hayranlık duyulan ünlü oyuncular ülkede yaşanan felakette duyarlılık göstererek öne çıkan isimler haline geldi. Aralarında Elçin Sangu, Demet Özdemir, Mert Fırat, Burak Deniz, Alper Kul, Esra Bilgiç, Umut Kurt, Sıla Türkoğlu, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi pek çok ünlü ismin bizzat yardım kolileri hazırlamaları ve gönüllülerle birlikte el ele çalışmaları sosyal medyadan yayınlanan görüntüler arasında bulundu.

Adım Farah, Camdaki Kız, Çöp Adam, Güldür Güldür Show, Yargı ve Kızılcık Şerbeti gibi pek çok televizyon dizisi projelerinin oyuncuları ellerinden gelen tüm yardımları yapmaya çalıştı ve örnek oldu. Binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşarak sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla en doğru bilgilerin yetkililere ulaşmasını sağlayan ünlü isimler kimi zaman göçük altında olan kişiler hakkında çok önemli bilgileri yayınlıyor.

Aynı zamanda aralarında Hatice Şendil, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Burak Deniz ve Eda Ece gibi pek çok ünlü isminde maddi olarak yardımlar yaptığı bilinen bir durum. Pınar Deniz gibi ünlü isimler de marketlerden depremzedeler için yorgan, çocuk bezi ve battaniye gibi pek çok ihtiyacı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlarda bulunan ünlü isimler dikkat çekiyor.

Türkiye'nin başına gelen bu felakette binlerce insan tek yürek olarak maddi manevi desteklerini esirgemiyor ve pek çok duyarlı sanatçı ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu şekilde Türkiye'ye gururlandıran ünlü oyuncular depremzedeler için mücadele veriyor. Bir süre önce sosyal medya hesaplarında yaşanan bu felaket ile beraber oyuncular setleri durdurun sözleri ile bir kampanya başlatmıştı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Ekipmanların ve ışıkların deprem bölgesine gönderilerek daha önemli bir çabaya destek verilmesi talep edilmişti.

Sosyal medyadan oyuncular tarafından da hızlı bir şekilde duyurulan ve meslek örgütlerinin öncü olduğu bu kampanya dikkat çekti. Başta Ay Yapım olmak üzere diğer yapım şirketleri de setlerin durdurulduğunu açıkladı. Deprem bölgelerine jeneratörler, bazı malzemeler ve karavanların hareket ettirildiği haberleri geldi. Sosyal medyada aralarında pek çok dizinin yapımcı firmalarının da bulunduğu film dizi ve dernek çalışmalarına ara verdiği ve setlerin durdurulduğu açıklandı. Yapılan bu açıklama ile beraber dizi setlerine ara verildiği öğrenildi ve çeşitli ekipmanların da deprem bölgesine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.