Şevval Sam, Yunan Televizyonundaki Deprem Paylaşımda Şarkısını Duyunca Çok Duygulandı

Yaralar, 11 ile etkileyen ve 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem ardından sarılmaya çalışılıyor ve insanlar yardım etmeye devam ediyor. Maddi ve manevi destekler dünyanın pek çok ülkesinden geliyor ve oldukça önemli olan bu süreçte kurtarma ekipleri can kayıplarını önlemeye çalışıyor. Farklı ülkelerden de kimi zaman duygu dolu haberler geliyor. Pek çok ülkenin Türkiye'nin yaşadığı felaket ile beraber ilk saatler itibari ile yetkililere bilgi gönderdikleri bilinen bir durum binlerce insan Kahramanmaraş Elbistan merkezi olan depremde hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmış ve hala göçük altında kalan binlerce kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Bu süreçte yine binlerce yaralı bulunuyor ve farklı ülkelerden de çeşitli mesajlar dikkat çekici olarak yorumlanıyor.

Depremin diğer ülkeler tarafından da duyulması sonrasında komşumuz Yunanistan ilk geçmiş olsun mesajını yayınlayan ülkeler arasında yer almıştı. Ayrıca kurtarma ekipleri de gönderen Yunanistan yaşananlara çeşitli yardımlarla da destek olmaya çalışıyor. Destekler dünyanın farklı ülkelerinden geliyor ve konu hakkında çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Yine Yunanistan'dan gelen bir diğer destek haberi de duyanların gözlerini yaşartan cinsten oldu.

Depremin 2. gününün sabahında Yunan devlet televizyonu ERT yayın açılışını deprem bölgesinden gelen görüntülerle gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı Şevval Sam tarafından seslendirilen Ben Seni Sevdiğimi isimli şarkı da binlerce binanın yıkık halde olduğu görüntüler eşliğinde çaldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam bu paylaşım sonrasında çok duygulandığını belirtti. Ünlü isim Kazım Koyuncu'nun şarkısını 2008 senesinde çıkardığı Karadeniz albümünde söylemişti. Her hafta Yasak Elma dizisi ile FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu ve şarkıcı, Yunan televizyonunda kendi şarkısını deprem görüntüleri ile beraber duyması sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.

Şevval Sam: “Ölüm Varsa Gerisi Boş”

Şevval Sam depreminin ilk saatleri itibarıyla pek çok ünlü isim ve duyarlı insan gibi elinden gelen her desteği vermeye çalışıyor. Depremzedelere sosyal medyadan ses olmaya çalışan ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Yunan televizyonu tarafından kendi sesiyle yapılan yayın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini en çok bu dayanışmanın, bu sevginin ve bu bir aralıkların ağlattığını belirten ünlü isim, insan olduğumuzu yalnızca böyle büyük bir acı sırasını hatırladığımızı söyledi. Ölüm varsa gerisinin boş olduğunu yine bu zamanda hatırladığımız belirten Şevval Sam, bundan sonrası için en büyük dileğinin acılardan çok insanlara şarkıların bütün bir araya getirmesinin olduğunu belirtti.

Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu?

İstanbul'da 11 Kasım 1973'te hayata gözlerini açan ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile Selim Sam'ın kızıdır. Müzisyen bir ailede dünyaya gelen ünlü ismin kendisinden 2 yaş büyük Şehnaz isminde olan bir ablası vardır. Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda ilk ve ortaokulu okuyan ünlü isim, İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nde restorasyon bölümünde liseyi bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde ise yüksek öğrenimini tamamlayan ünlü isim 21 yaşında bir evlilik yapmıştır.