Yapı Kredi Bankası ve 2 özel bankadan yapılan açıklamada 70.000 TL gelir belgesiz onay verilecek...

Bankalar üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında şartlara uygun olan tüm vatandaşları için hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri yapılmaya devam ediyor. 70.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada gelir belgesiz olarak Kredi kullanacak olan vatandaşların Kredi notuna göre uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi adı altında verilecek olan kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi kampanyası Bugün başladı.

Yapı Kredi Bankası Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hizmet verilmektedir. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlaması durumunda Kredi notunuza göre işlem yapmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Denizbank ve Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa sms ile başvuru yapabildikleri gibi ayrıca Banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek 70.000 kredi kullanabilir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan herkes başvurularını gerçekleştirerek başvuru şartlarına uygun olması durumunda 70.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası Denizbank ve akbank'ın resmi internet sitelerine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ayrıca kredi başvurusu yapmak için hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı da yine internet siteleri üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Belirtilen ihtiyaç kredisi kampanyaları ekim ayı sonuna kadar devam edecektir.