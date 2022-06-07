Yapı Kredi Bankası Son Dakika: 10.000 TL Ödeme İçin Başvuru Ekranı Açıldı

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşların 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanmaları için banka, yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alacak olan kişilerin 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmaları için banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin ayrıca, yaşları 18 yaşından büyük olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredilerini alabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın diğer kredi kampanyalarına katılarak da, işlemlerinizi internet üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek ve bu bankanın başlattığı 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz.

10000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bankanın SMS kredi servisini hızlı bir şekilde kullanabilir ve nakit ihtiyacına, cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile belirleyebilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda hemen 5 dakika içerisinde bankanın yapmış olduğu kredi değerlendirme sonucu sonrasında nakit onay alabilmektedirler. Banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları bu mesaj ile birlikte kredi kullanabilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak mesajı: Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınız ile birlikte bankanın hangi faiz oranlarından yararlanacağınız hakkında bilgileri mesaj ile alacaksınız.

Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden başlatılan SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ayrıca mobil uygulama üzerinden işlem yapıyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak ve bu bankın üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat başvuru yapabiliyor. 10000 TL kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacakları kredi başvurusunda, gelir belgesiz olarak ve banka, masrafsız olarak işlem yaparak vatandaşlara bireysel tüketici kredisi imkanı sunmaktadır. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler alabilmektedirler.