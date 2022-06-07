Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Ofisinde Vurularak Öldürüldü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera'nın ofisinde yakın bir arkadaşı tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, saldırının Pazartesi gecesi Mera'nın Santo Domingo'daki dördüncü kattaki ofisinde gerçekleştiğini söyledi. Fausto Miguel de Jesus Cruz de la Mota daha sonra yerel bir kilisede bir rahibe suçu itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Yerel basın, en az yedi el silah sesi duyulduğunu ve polis ve acil durum görevlilerinin binayı sardığını bildirdi. Yakında yas tutanlar yakınlarda toplandı.

Eski Devlet Başkanı Salvador Jorge Blanco'nun oğlu olan Jorge Mera'nın ailesi, yaptığı açıklamada saldırganı "[Jorge Mera'nın] ofisinde kabul ettiği bir çocukluk arkadaşı" olarak nitelendirdi.

“Ailemiz bunu yapanı affediyor. Orlando'nun en büyük miraslarından biri kin tutmamaktı” denildi.

Başkan Luis Abinader, cinayetten “derin üzüntü duyduğunu” ve dehşete düştüğünü söyledi.

“En derin taziyelerimizi ifade ediyoruz” dedi.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını söylediler. Soruşturmaya yakın kaynaklar, AFP haber ajansına, iki adamın son zamanlarda çevre politikası konusunda anlaşmazlık içinde olduklarını, ancak anlaşmazlığın ayrıntılarının net olmadığını söyledi.

Jorge Mera göreve geldiğinde doğal kaynakların “sorumlu” kullanımı, ekosistemlerin korunması ve kirliliğin azaltılması için çalışacağına söz vermiş ve geçtiğimiz günlerde yerel basına, binlerce ihlal vakasını yargıya bildirdiğini söylemişti.

55 yaşındaki bakan güçlü bir siyasi aileden geliyordu. 1982'den 1986'ya kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapan babasının ötesinde, kız kardeşi Abinader'in yönetiminde bakan yardımcısıdır. Eşi Brezilya büyükelçisidir.

Oğlu, Jorge'nin Abinader ile birlikte kurucu üyesi olduğu Modern Devrimci Parti'de bir yasa koyucu.