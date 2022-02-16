Yapı Kredi Bankası Reklam Mesajı Gönderdi! 200.000 TL 3 Ay Ertelemeli Nakit Alınacak! 36 Ay Vadeye Ödeme İmkanı Var

Yapı Kredi Bankası Reklam Mesajı Gönderdi! 200.000 TL 3 Ay Ertelemeli Nakit Alınacak! 36 Ay Vadeye Ödeme İmkanı. Yapı Kredi Bankası yaptığı kampanya duyurusu sonrasında 200.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar krediyi artık şubelerden değil mobil uygulma üzerinden vereceğini açıkladı.

Kredi notu, kredi sicili ve düzenli olarak geliri olan kişilerin başvurularını hemen alacakları bu kampanya ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içinde kredi onayı alarak hemen hesaplarına ödeme alacaklardır. 200.000 TL'ye kadar bankaya gitmeden başvuru yapmak için banka müşterisi olmanız ve banka kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası 200.000 TL Kredi İçin Başvuru

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar sadece 50.000 TL kredi alabileceklerdir. Banka müşterisi olmanız durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak hemen 3 dakika içinde kredi sonucunuzu öğreneceksiniz.

Kredi almak isteyenler Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak da işlem yapabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişiler bankanın hesabına uygun internet şifresi alarak hemen mobil uygulamaya giriş yapabilecek ve kredi kullanacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 200.000 TL'ye kadar onay almaları durumunda bankaya gitmeden hesaplarına ödemelerini alabileceklerdir. 200.000 TL için ayrıca SMS ile başvuru yapılmaktadır.

SMS ile başvuru yapacak olan kişiler "Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir" yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirler. Bu şekilde yapacağınız kredi başvurusunda banka hemen sizlere SMS ile sonuç verir onaylanan krediyi de yine mobil uygulamadan veya banka şubesinden kullanabilirsiniz.