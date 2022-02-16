Garanti Bankası Nakit İmkanından Faydalanmak İsteyenlere 10.000 TL ve 50.000 TL Arasında Ödeme Yapacak. Garanti Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar verilecek bu kredilerde acil nakit ihtiyaçları olan kişilere hemen ödeme emri verildi. İhtiyaç kredisi almak isteyenler için kampanya başlatan Garanti Bankası kimlikle hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı sizlere söyleyecektir.

Garanti Bankası resmi site üzerinden yaptığı açıklama da kredi alacak kişilerin başvurularını internet sitesi üzerinden de yapıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler Garanti Bankası kredi politikalarına uygun olması durumunda kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. Garanti BBVA Bankası üzerinden 10 ve 50 bin TL arasında kredi alacak kişilerin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu uygun olan kişiler belirlenen şartlara göre hemen kredilerini kendi hesaplarına yatırabiliyorlar.

Garanti Bankası üzerinden 10.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanarak kredi alacağını söyleyebiliriz. Kredi notu yüksek olan kişiler bankadan düşük faizli kredi alabileceklerdir.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyenler banka kredi şartlarına uygunsa hemen başvurularını banka üzerinden yapabileceklerdir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kredi alacak kişilerin sadece kimliklerini banka personeline vermesi sonucunda kredi alabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi alacak kişi sigortalı çalışıyorsa son iş yerinde 90 gündür sigorta primlerinin yatmış olmasını isteyecektir. Sigorta primleri yatan vatandaşlar kredi notunda uygunsa kimlikle kredi alabilir.

Ayrıca banka resmi internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası, Garanti Bankası ATM'si ve internet bankacılığı üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir.