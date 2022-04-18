Yapı Kredi Bankası Nakit Kullanacak Olan Kişilere 3 Dakikada 33.000 TL Onay Vereceğini Açıkladı! Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı son dakika kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişiler için 33000 TL'ye kadar onay verecek. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurular nasıl yapılır merak konusu oldu. Özel bankalar arasında son zamanlarda en çok tercih edilen ve düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan yapı Kredi Bankası, 33000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir, hızlı bir şekilde başvurunuzu yaparak, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz.

SMS kredi

Bankanın en çok tercih edilen kredi kampanyalarından bir tanesi olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız gerekiyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme, 3 dakika içerisinde yapılacak ve sizlerin 33000 TL 36 ay vadeli kredi onayı alıp almadığınız gösterilecektir.

Mobil Kredi

33000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar SMS ile kredi başvurusu yapamadıysak bu bankanın müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden nakit kredi için başvuruda bulunabilir. Kendi banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, nakit krediyi 3 dakika içerisinde hesabınıza yatırarak banka şubesine gitmeden işlem yapabilirsiniz.

Emekli olan kişilerin başvuru yapabilmeleri için emekli maaşlarını banka üzerinden alma şartı vardır. Emekli olan kişilere SMS ile veya mobil uygulama üzerinden başvuru yaptıktan sonra kredi kullanmak için banka şubelerine gittikleri zaman banka bu maaşını kendi bankasına taşıyan hakkı 33000 TL üzerinde de kredi almanız durumunda sizlere yardımcı olacaktır. Banka kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.