TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olması Durumunda 16.000 TL Nakit Veriliyor! Son Dakika haberi geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden 16000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve nakit kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde alabileceğiniz bu ödemelerde sonucu hızlı bir şekilde sizlere, SMS ile bildirilir. 16000 TL'ye kadar kimlik numaranızı verdikten sonra değerlendirmeye girecek ve ne kadar onay aldığınız hemen göreceksiniz. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu ödemeler sonrasında vatandaşlar, 16000 TL nakit kredi kullanmaları durumunda en fazla 36 ay vade, geri ödemesini tablosunu oluşturarak bu parayı geri ödemesini sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 16000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Tc Kimlik numaranız üzerinden, Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, Banka'nın 16000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi imkanından faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. En yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde alabilecekleri bu kredi kampanyasına katılmak için sadece kimlikleriyle birlikte, şubelere gitmesi yeterli olmaktadır. TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olan kişiler Akbank üzerinden onaylı kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz QNB finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonucunu verir, onaylanan tutarı da en yakın banka şubesinden kullanmanız için mesaj gönderir. QNB Mobil uygulama üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, 16000 TL kredi kullanmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak en düşük faizlerden yararlanabiliyor. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detaylarını öğrenebilir, faiz oranları hakkında bilgi sahibi olarak yine internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.