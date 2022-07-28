Yapı Kredi Bankası Nakit İsteyenlere 11500 TL Ödeme Yapacak! Hesaplara Gönderecek...

Yapı Kredi Açıkladı! Nakit İsteyen herkese 11 500 TL Ödeme Yapacak. Son Dakika Haberinin Detayları Yazımızda…

Yapı Kredi Bankası müşterilerine nakit kredi veriyor. Maksimum 11 500 TL tutarlı nakit krediyi almak isteyen vatandaşlar kimlik numaralarının son iki hanesine göre başvurular onaylanıyor. Yapı Kredi müşterisi iseniz sizlerde bu özel fırsattan faydalanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası tarafından bireysel müşterilerine kredi imkanı. Onaylanmış olan krediler kısa sürede müşterinin hesabına aktarılıyor. Krediyi aktarmak için banka şubesine gitmeye gerek yok. İnternet veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından onaylanmış olan kredi tutarı ilgili kişinin hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Zahmetsiz kredi için sizler de başvuru yapabilirsiniz.

Yapı Kredi bankası tarafından kendi müşterilerine nakit ihtiyacı için yöntem geliştirdi. Bu yöntem ile acil nakit sıkıntısı çeken Yapı Kredi Bankası vatandaşları bu fırsatı değerlendirebilir. Bunun için banka müşterisi olmak gerekir. Zira başvurular banka üzerindeki hesaplar üzerinden yapılıyor. Onaylanmış olan kredi kısa sürede bankadaki hesaba aktarılıyor. Bin liradan başlayarak 11 500 liraya kadar limitli olan krediler, ihtiyacınız kadar tutarı çekmek için talep verebilirsiniz. Düşük faiz oranlarının uygulandığı, 36 ay vadenin bulunduğu kredi imkânı ile banka müşterilerine sunuluyor. Bu imkânı değerlendirerek borç kapatma veya acil nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bu krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekir. Kredi notunuzun uygun olması halinde başvuru yaparak onaylanmış olan krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. Kredi notu orta seviyede ise Yapı Kredi Bankası sizlere direkt kredi çekme imkânı da sunuyor.

Nakit Krediye Başvuru Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası tarafından müşterilerine sunulan kredi imkânına başvuru yapmak için ilk şart banka müşterisi olunması gerekir. Bunun yanı sıra banka kredi notunun 1200 ve üzeri olması durumunda gerek internet bankacılığı gerek se mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilir. Telefon bankacılığı üzerinden başvuru yapmak için bireysel yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası ve gelir tutarı 4411 nolu numaraya mesaj olarak gönderebilirsiniz.