Kimlik Numaranızı Yazarak 14.000 TL Ödeme Alabilirsiniz! Oldukça Basit…

Vatandaşlar TC Kimlik numaralarını yazarak 14 bin lira ödemeden faydalanabilir. Ödemeyi almak oldukça basit görünüyor. Son dakika haberinin detaylarını yazımızda bulabilirsiniz…

Kimlik numarası kullanılarak 14 bin lira ödemeden yararlanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi için vatandaşlara uygun olarak başlatılan kampanyada Denizbank vatandaşlara umut dağıtıyor. 14 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarını sağlamaları durumunda Denizbank üzerinden düşük faiz oranları 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Nakit ihtiyacı bulunması durumunda acil kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak kullanacakları ihtiyaç kredisinde ilk ödemeyi 3 ay sonra yapabilecek. Başvurunun ardından kısa sürede Denizbank tarafından sizlere sonuç bildirilecek.

Kimlik Numarasına Göre Başvuru Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından verilecek olan 14.000 TL tutarlı ihtiyaç kredisine katımlı sağlamak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenmiş olan kredi şartlarını karşılamaları gerekir. Denizbank üzerinden SMS yöntemi ile hemen başvuru yapılabilir. Başvuru sonucunda ne kadar kredi alınacağı bilgisi görülebilir. 36 ay vadenin geçerli olduğu ve ilk ödemenin 90 gün ertelemeli olduğu kredi için başvuru yapabilirsiniz. Kredim yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numaranızı yazarak 3280 nolu numaraya mesaj yolu ile gönderebilirsiniz.

SMS yolu ile 3280 nolu numaraya gönderilen mesaj ile hızlı bir şekilde kısa sürede kullanılacak kredi hakkında bilgi alabilirsiniz. Onaylanmış olan kredi hemen hesabınıza aktarılır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın Denizbank şubelerine giderek kampanyaya katılım sağlayabilirler. Kimlik belgesi ile gelir belgesine gerek duyulmadan nakit kredi kullanılabilecek.

T.c. kimlik numarası ile başvuru yapabilmek için vatandaşın kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekir. Kredi notunun uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi için ve diğer krediler için başvuru yapabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Kredi ile ilgili tüm detayları öğrenebilir, kredinizi kullanabilirsiniz. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında detaylı bilgi almak istiyorlarsa Denizbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirler.