Yapı kredi bankası müşterilerinin dikkatine! Banka hesabı olanlara 5 gün süre verildi!

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri ocak ayında da devam ediyor. Yapılan yeni kampanya duyurusunda, Yapı Kredi Bankası, bireysel müşterileri için hazırlamış olduğu yeni kredi kampanyasında, özelliklede kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara destek ödemeleri vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız da başvurunuza istediğiniz zaman yapabilecek ve sonucunu da yine 7 24 öğrenebileceksiniz.

Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kredi işlemleri gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası, kendi banka müşterilerine mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda 5 gün içerisinde yapmış olduğunuz tüm işlemlerde, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verilecektir. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz.

Bankadan yapmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları aynı zamanda SMS ile de ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişiler uygun faizlerle kredi kullanabilmektedir. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.