Yapı Kredi Bankası Müşterileri Buraya! Herhangi Bir Ücret Ödemeden İPhone 13 Hediye Edilecek! Bankalarda hesabı bulunan vatandaşlarım tanımlanması açısından kullanılan hesap numarası ile IBAN numarasının yerine daha da kişiselleştirilmiş banka hesapları açısından kolay adres tanımlama hizmeti bütün bankalarda sunulmaya başlandı. Yapı Kredi Bankası da kolay adres tanımlama işlemlerini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştiren müşterilere çekiliş hakkı tanıyor.

Yapı Kredi Bankası adres tanımlama çekilişi özellikleri neler?

Halihazırda Yapı Kredi Bankası müşterisi bulunan ya da 31 Mayıs 2022 tarihine kadar müşteri olacak şeklinde hesap numaralarını dijital yöntemler üzerinden kolay adres tanımlama işlemlerine dönüştüren vatandaşların bu kampanyadan faydalanması mümkün olacaktır. Kampanyada çekiliş hakkı kazanılması açısından diğer taraftan katılım gerçekleştirilmesinde gerekiyor. Katılım açısından KOLAS yazdıktan sonra boşluk bırakmak ve TC kimlik numaranızı ve yazdıktan sonra 4470’e göndermeniz gerekir. Mesaj gönderimi yapıldığında ise kampanya katılımı anında gerçekleşecek. Kolay adres tanımlama eşleştirmesi ise vadesiz mevduat hesabı sahipleri hesaplarına yapılabiliyor. Diğer taraftan 31 Mayıs 2022 tarihine kadar eşleştirilmiş olduğunuz hesaplara en az 1 defa havale, EFT ya da Fast kullanılarak aktarım işlemi gerçekleştirilmiş olacak. Bu şartları yerine getiren ve katılım gerçekleştiren Yapı Kredi Bankası müşterileri anında çekilişe katılmaya hak kazanıyor.

Yapı Kredi kolay adres tanımlama çekilişi hediyeleri neler?

Çekilişte vatandaşlara dağıtılacak hediyelerden toplamda 27 kişi faydalanacak. Bütün koşulları sağlayan Yapı Kredi Bankası müşteri arasından 27 kişi ödüllendirilecek. Ödüller ise 1 kişiye Macbook, 3 kişiye iPhone Pro 13,5 kişiye iPad Pro, 8 kişiye Apple Watch 7 ile 10 kişiye airpod Pro şeklinde hazırlanmıştır.