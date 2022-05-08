Ziraat Bankası' ndan Önemli Duyuru. Ziraat Bankası harekete geçip ve bir duyuru yaptı. Birçok banka müşterisini bu duyuru ilgilendiriyor. Ziraat Bankası’nda parası olan vatandaşlar için çok önemli bir ikaz yapıldı. Müşterilerin vakit kaybetmeden başvuru da bulunması istendi. İnternet üzerinden bu konu ile ilgili soruşturma yapılabilecek. Bu durumu mevduat hesabı olan kişilerin kontrol etmeleri gerekiyor. Kullanılmayan hesaplarda bulunan bakiyeler, zaman aşımına uğrayabilir.

Ziraat Bankası Resmen Duyurdu

Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile hesabı olan vatandaşlara duyuruda bulundu. Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklama da verilen bilgiye göre, zaman aşımına uğrayacak hesaplarınız için kimlik ile şubeye gitmeniz gerektiğini bildirildi. Listede yer alan tarihe kadar işlem yapılmadığı durumda yatırım hesaplarında yer alan her türlü para ve alacaklar ile bunlarla ilgili olan kar payı, faiz ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecek. Bu durum resmen duyuruldu.

Zamanaşımına uğrayacak olan kişilerin yatırım hesapları listesinde bilgileri bulunan müşterilerimizin belirtilen devir yapılacak tarihten önce şubelere başvurmaları gerekmekte olup, listede yer alan tarihe kadar işlem yapılamadığı durumda yatırım hesaplarındaki her türlü para ve diğer alacaklar, Takasbank ve MKK bünyesinde yatırımcı için açılacak olan başka hesaplara devredilecektir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgisi ve ismi bulunan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2022 tarihine kadar, mesai saati sonuna kadar, hesaplarının yer aldığı şubeye geçerli olan kimlik belgeleri ile başvuru yapmadıkları takdirde zamanaşımına uğramış olan hesaplar, Para, hak ve alacaklar yasaya göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

Ziraat Bankası Konu İle İlgili Şu Açıklamayı Yaptı

Kullanılmayan banka hesaplarında bakiye kalmış olabilir. Birçok kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmek istemez. E-devlet hesabınızdan ya da TMSF’ nin resmi internet sitesinden miktarı tam olarak öğrenmek mümkün. Bunu çoğu kişi önemsemez ama her yıl bankalarda unutulan el konulan paralar toplandığı zaman, milyonlarca lirayı bulur.. Geçen yıl 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap olduğu ve içindeki toplam 217 milyon civarı para yatırımcılar başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu’na devredilmiştir.