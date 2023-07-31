Yapı Kredi Bankası, emekli olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı ve emekli promosyon alanlara 250000 TL'ye kadar yüksek limitli krediler vereceğini duyurdu. Eğer emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız ve maaş taşıma işlemlerinizi de bu banka üzerinden gerçekleştirmişseniz, her zaman acil ihtiyaçlarınız için ihtiyaç kredinizi kullanabileceğinizin bilgisini vermek istiyoruz.

Banka tarafından yapılan açıklamada, özellikle kendi bankasından emekli maaşı alan, 70 yaşına kadar olan tüm emeklilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı belirtiliyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla bu bankanın sunmuş olduğu nakit kredi kampanyasından faydalanarak ihtiyaç kredisi alabiliyorlar.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden almak isteyenler, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredilerini hemen kullanabilirler. 31 Ağustos tarihine kadar banka şubesine giderek düşük faizli kredilerden yararlanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Banka kredi puanı iyi olan emekliler ise cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilmektedir.

Başvuru yapmak için öncelikle "bireysel" yazıp sonra TC kimlik numaranızı ve emekli maaşınızı yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. SMS ile kampanyaya katılan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplarına yatırılır. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler ayrıca banka şubelerine giderek de bu kredi kampanyasından faydalanabilirler.

Emeklilere sunulan bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için hemen başvurunuzu gerçekleştirin ve ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın! Unutmayın, Yapı Kredi Bankası siz emeklilere yüksek limitli kredilerle destek olmaya devam ediyor.