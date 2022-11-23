Son Dakika haber verildi. Son zamanlardaki promosyon kampanyalarına yenisi eklendi. Herkes bu haberi bekliyordu ve bu haberi Yapı Kredi Bankası duyurdu. Yapı Kredi Bankası Duyurdu! Promosyon Ödemelerinde 27 bin TL Ödeme Olacak! 8 Kat Daha Fazla Alınacak. Yapı Kredi Bankası emekli kampanyalarında yaptığı yeni kampanyaları, memur ve çalışanlar içinde yapacağını açıkladı. Miktar olarak ise 27.000 TL ödeme olacak.

Emekli promosyonları haricinde de kampanya başladı...

Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir duyuru yapıldı. Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada, İBB Çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyon ödemesi yaptı. Bu ay sonuna kadar bu paradan almayan kalmayacak. Geçen gün yapılan yeni açıklamada ise, Polis memuru olan kişilerde, 27 bin TL promosyon ödemesi alabilecekleri haberi verildi. EGM tarafından yapılan yeni duyuruda, yapılan görüşmeler sonrasında, emekli maaşlarında verilen promosyonlar gibi, Polis memurlarına da promosyon verilecek dendi. 27.000 TL'ye kadar 3 yıllık promosyonlar ödeme olarak hesaplara yatacak.

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.