Emekliler İçin Ödeme: 20.000 TL Ödeme Almak İsteyen Emekliler Bu Bankalara Akın Etti!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek yeni bir kredi paketi hazırlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyaları üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm emekler için 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilmektedir.

Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşlara bankalar, belirtilen şartlar dahilinde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden ve aşağıdaki bankaların SMS kredi servisini kullanarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, Denizbank tarafından başlatılan kampanya, cebimde kredi kampanyasına katılarak veya internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, katılabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak Kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik, doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara 5 ay ve 3 ay ertelemeli krediler kullandırılmaktadır.

Denizbank haricinde yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Akbank tarafından da emekli maaşı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden veya bankaların internet siteleri üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.