Yapı Kredi Bankası, Denizbank, TEB ve Halkbank duyurdu! 20.000 TL Üzerinde İsteyen Kişilere Hemen Ödeme Verilecek ..

Yapı Kredi Bankası, Denizbank, TEB Bankası ve kamu bankası olan Halkbank üzerinden 20000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyanın paylaşımı yapıldı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılacak olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli 20000 TL ile 50000 TL arasında gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecek. 50000 TL üzerinde kredi onayı almak isteyen vatandaşlar ise 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar kredilerini gelir belgesiz olarak kullanabileceklerdir. Başvurularını gerçekleştirerek, 4 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların 20000 TL'ye kadar alacakları ödemelerde şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplarına yatırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, Denizbank TEB Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 20000 TL kredi ödemelerini alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa banka kredi puanı uygun olması isteniyor. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanarak istedikleri zaman işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, acil kredi imkanından faydalanabilir ve o günkü acil ihtiyacını da giderebilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların çok ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa, SMS atabilir ben kredi başvurusunda bulunabilir. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin.

DENİZBANK VE TEB

Denizbank ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilmektedirler. Denizbank ve TEB Bankası, mobil uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında hesaplarınıza hemen aynı dakika içerisinde kredi ödemesi yatmaktadır.

HALKBANK

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubelerine gitmeden hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verileceği açıklandı. Halkbank banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hesaplarına ödemeler yatırmak için internet bankacılığı uygulamasını önermektedir. Halkbank, emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara destek kredisi vermektedir.