Ziraat Bankası 2050 Personel Alım Ekranı Açtığını Duyurdu! Başvurular Başladı

Ziraat bankası personel alımı ilanlarını takip eden kişilere son dakika duyuru geldi. Ziraat Bankası yapacağı personel alımları ile ilgili 2022 senesinde 5 farklı bölüm için yeni bir alım ilanı paylaştı. 2022 senesinde sizlerde memur olmak için Ziraat Bankası banka personeli olmak istiyorsanız, yapılan bu duyuruya başvurunuzu yapabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde sizlerde başvurusunu yapabilir ve Türkiye'deki belirli pozisyonlarda iş hayatınıza başlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası A.Ş Teftiş kuruluna 30 Müfettiş Yardımcısı,

Ziraat Bankası İstanbul Genel Müdürlüğü'ne 120 uzman yardımcısı,

Ziraat Bankası Türkiye geneli taşra teşkilatlarında çalışacak toplamda 1500 servis görevlisi,

Ziraat Katılım Bankası İstanbul Genel Müdürlük birimlerinde istihdam edilmek üzere 100 uzman yardımcısı,

Ziraat katılım Türkiye geneli taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 300 servis görevlisi

Ziraat Bankası Memur Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası banka personeli olmak için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası 2050 personel alımı için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmanız, Suç hükümlülük kaydınızın olmaması, Erkek adayların askerlik ile ilgili sorunu olmaması, 18 yaş üzeri ve 30 yaş altı olan kişiler ile birlikte, en az 4 yıllık üniversite mezunu olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Ziraat Bankası personel alımı 30 Eylül ile 16 Ekim 2022 arasında yapılacak. Başvuruları Ziraat Bankası resmi internet sitesi olan ziraatbank.istanbul.edu.tr adresinden yapabileceksiniz. Adaylar başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve sonuç olumlu olumsuz size söylenecektir.