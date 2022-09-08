EYT'li Sözleşmeli Kadrosuyla İlgili Vedat Bilgin'den Açıklama Geldi!

Vedat Bilgin, kamu sektöründe taşeron işçileriyle ilgi duyuruda bulundu. Geçici ve taşeron işçi çalıştırma hakkı konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. EYT ve sözleşmeli kamu çalışanları için hazırlıklar yapıldı. Buna dair kamuoyunu bilgilendirdi.

Tarih Belirlendi

Bakan Bilgin'den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli personelle çalışmalar Ekim'de gerçekleşecek. EYT ise Aralık'ta gündemde olacak.

"Sözleşmeli Personel Üzerindeki Çalışmalarımız Sonuçlanma Aşamasında"

Bakan Bilgin, şu şekilde açıklama yaptı; "Kamu sözleşmeli personel çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Meclis toplandığında Sözleşmeli Personel Dosyasını sunacağız. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya, sonuçlanma aşamasında." şeklinde ifade etti.

"Çözüm İçin Çalışıyoruz, İlerleyen Günler İçinde Kamuoyuna Sunacağız"

Sözleşmeli ve taşeron işçi sorununun bir an önce çözülmesi gerekir dedi. Bilgin, "Sözleşmeli personel sorununu çözmek için çalışıyoruz. Kısa süre içinde kamuoyuna sunacağız." ifadesinde bulundu.

"Maden Ve Taşeron İşçilerin Problemleri Öncelik Olacak"

Bu yenilenmelerden sonra, maden işçileri ve taşeron işçilerle sorunlar ele alındı. Bu çalışmaların gündemde olacağına dair önemli açıklamalar kaydedildi. Bilgin, kadrolu olmamış 90 bine yakın taşeron işçi öncelik olacağını söyledi.

"Sözleşmeli Kadro Düzeltmeleri Sonrası Gündem İçinde Olacak"

Bakan Bilgin, "Taşeron işçiler yeni çalışmalarımız bulunuyor. Bu başka bir dosyada yer alıyor. Sözleşmeli personel çalışması bitirildiğinde, bunu gündeme getireceğiz." dedi.

"EYT Aralık'ta Gündemde Olacak"

EYT hakkında soru sorulduğunda Bilgin, konuyla ilgili teknik çalışmalar zaman alacağını söyledi. Bakan Bilgin, " Tek bir formüle odaklanıyoruz, ancak henüz kesinleşmedi. EYT Aralık ayında gündemde olacak." dedi.

EYT, sigortalı çalışanların 8 eylül 1999'da kanun değişikliğine tabi olanlardır. Emekli şartlarının çok değişen kişilere denmektedir.

EYT Koşulları Nedir?

15 senelik sigorta süresi dolan kadınlar 50 yaşında. Erkeklerde ise, 55 yaşını doldurmasında sonra koşulları bulunur. Malul, yaşlı, ölüm sigortası primi ödeyenler emekli hakkı alabilir. Emeklilikte gerektiği yaş dışında şartları sağlayan kişilere EYT mağduru deniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta kurumuna bağlı, sigorta olması koşuluyla EYT'li olunuyor.