Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve TEB Bankası açıkladı! Bu bankalardan nakit almak 5 dakika olacak!

Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve TEB Bankası Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada 3 ay ötelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. 4 banka tarafından yeni bir kredi kampanyası sizlere sunulacak. 4 banka tarafından da banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu uygun olması durumunda bireysel tüketici kredisi adı altında ödemeler verilmektedir.

5 dakika içerisinde başvuru yapacaksınız!

5 dakika içerisinde hem kredi başvurumuzu yaparak, hemde bankanın kredi sonucunuzu öğrenerek işlem yapabileceksiniz. başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ve 18 yaşından büyük olmaları durumunda Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden nakit kredi ödemeleri alabilmektedirler.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak için bankaların internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi olmak, kalacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için ayrıca internet bankacılığı uygulamaları da sizlere kredi desteği vermektedir.

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak sizlere destek ödemesi vermektedirler.